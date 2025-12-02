Βρετανία: Ανθεκτικές οι 7 μεγαλύτερες τράπεζες στα stress tests της ΒοΕ

Η BoE εξέτασε την ανθεκτικότητά τους σε ένα οικονομικό σοκ χειρότερο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Με επιτυχία πέρασαν το τελευταίο stress test της Τράπεζα της Αγγλίας οι επτά μεγαλύτερες τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο εξέτασε την ανθεκτικότητά τους σε ένα οικονομικό σοκ χειρότερο από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, οι τράπεζες θα είχαν αρκετά κεφάλαια για να συνεχίσουν να δανείζουν στην οικονομία εν μέσω πιέσεων.

Επίσης, η BoE μείωσε, για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, την εκτίμησή της για το πόσα κεφάλαια χρειάζεται ο τραπεζικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου, σηματοδοτώντας μια διαβούλευση που θα μπορούσε να απελευθερώσει επιπλέον δανεισμό και υψηλότερες πληρωμές στους μετόχους.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι «το τραπεζικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου θα είναι σε θέση να συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία ακόμη και αν οι οικονομικές συνθήκες αποδειχθούν σημαντικά χειρότερες από τις αναμενόμενες, επιτρέποντάς του να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη», ανέφερε η Τράπεζα της Αγγλίας στην έκθεσή της.

Η νομισματική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου εισήγαγε ανάλογους τακτικούς ελέγχους το 2014 μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση για να ελέγξει εάν ο τομέας είχε αρκετά κεφάλαια για να αντέξει οικονομικές δυσκολίες. Η μελέτη διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Όλοι οι δανειστές πέρασαν επίσης το προηγούμενο stress test της Τράπεζας της Αγγλίας τον Ιούλιο του 2023.

Φέτος ελέγχθηκαν οι Barclays, HSBC Holdings, Lloyds Banking Group, Nationwide Building Society, NatWest Group, ο βρετανικός βραχίονας της Banco Santander SA και η Standard Chartered. Μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% των δανείων προς την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα σενάρια που ελέγχθηκαν περιλαμβάνουν ένα σοβαρό παγκόσμιο σοκ, που θα οδηγήσει σε βαθιά ύφεση σε όλες τις χώρες και σε αύξηση του πληθωρισμού στις προηγμένες οικονομίες, με τις κεντρικές τράπεζες να αυξάνουν τα επιτόκια για να επαναφέρουν τον πληθωρισμό στον στόχο, ανέφερε η Τράπεζα της Αγγλίας. Η δοκιμή έλαβε υπόψη:

Μείωση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 5% και αύξηση της ανεργίας στο 8,5%

Μείωση της παγκόσμιας οικονομίας κατά 2%

Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και παγκοσμίως καταρρέουν και οι τιμές των εμπορικών ακινήτων μειώνονται

Η αυξημένη αποστροφή κινδύνου οδηγεί σε μεγάλες πτώσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Τα υψηλότερα επίπεδα κρατικού χρέους στις προηγμένες οικονομίες ασκούν περαιτέρω ανοδική πίεση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Στο stress test, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1, ξεκινά από 14,5% για τους Βρετανούς δανειστές και μειώνεται στο χαμηλότερο σημείο του 11% κατά το πρώτο έτος, ανέφερε η Τράπεζα της Αγγλίας. Καμία μεμονωμένη τράπεζα δεν υποχρεώθηκε να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση ως αποτέλεσμα του test.