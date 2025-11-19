Διπλωματική ένταση με φόντο τα... θαλασσινά: Η Κίνα αναστέλλει ξανά τις εισαγωγές από την Ιαπωνία

Εντείνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την υπόθεση της Ταϊβάν.

Η κινεζική κυβέρνηση θα αναστείλει τις εισαγωγές ιαπωνικών θαλασσινών, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, καθώς εντείνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα στο Πεκίνο και το Τόκιο εξαιτίας δηλώσεων της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για την υπόθεση της Ταϊβάν.

Η Κίνα είχε πολύ πρόσφατα ξαναρχίσει τις αγορές ιαπωνικών θαλασσινών, έπειτα από την απαγόρευση των εισαγωγών που επέβαλε όταν η Ιαπωνία άρχισε να ρίχνει το 2023 στον Ειρηνικό ποσότητες αναλωθέντων υδάτων, που χρησιμοποιούνταν για να ψύχονται αντιδραστήρες στον κατεστραμμένο το 2011 πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα.

Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών «φούντωσε» εκ νέου πρόσφατα από την στιγμή που η Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι μια κινεζική επίθεση στην Ταϊβάνμ η οποία θα απειλήσει την επιβίωση της Ιαπωνίας, μπορεί να προκαλέσει στρατιωτική απάντηση.

Η Κίνα απαίτησε από την ίδια να ανακαλέσει τις δηλώσεις της και προέτρεψε τους πολίτες της να μην ταξιδέψουν στην Ιαπωνία, με αποτέλεσμα μαζικές ακυρώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικό πλήγμα στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Η Κίνα έχει αναφέρει ότι η εκ νέου επιβολή της απαγόρευσης εισαγωγών ιαπωνικών θαλασσιών οφείλεται στην ανάγκη περαιτέρω παρακολούθησης της απελευθέρωσης νερού, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο πηγές.

Η Ιαπωνία προειδοποίησε τους πολίτες της στην Κίνα τη Δευτέρα να εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας και να αποφεύγουν τα πολυσύχναστα μέρη.

Η Ιαπωνία μετράει το κόστος

Η Κίνα είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι θα ξαναρχίσει τις εισαγωγές ιαπωνικών προϊόντων θαλασσινών από τους 37 από τους 47 νομούς της Ιαπωνίας.

Η εκ νέου επιβολή θα είναι ένα οδυνηρό πλήγμα για πολλές εταιρείες που επιθυμούν να επανέλθουν σε μια αγορά που προηγουμένως αντιπροσώπευε περισσότερο από το ένα πέμπτο όλων των εξαγωγών θαλασσινών της Ιαπωνίας.

Σχεδόν 700 Ιάπωνες εξαγωγείς είχαν υποβάλει αίτηση για εκ νέου εγγραφή για αποστολές προς την Κίνα, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Γεωργίας, Νορικάζου Σουζούκι, σε δημοσιογράφους την Τρίτη. Ωστόσο, μόνο τρεις είχαν εγκριθεί μέχρι σήμερα.