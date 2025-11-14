ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 4,2% στις τιμές εκροών γεωργίας - κτηνοτροφίας τον Σεπτέμβριο

Μείωση 4,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης του Σεπτεμβρίου 2024, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2023, είχε παρουσιάσει μείωση 1,3%

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 4,2%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 5,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Ελαιόλαδο», και β) στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, παρουσίασε μείωση 1,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,5%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,6%, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 με τον Σεπτέμβριο 2023.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,6%, τον μήνα Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στη μείωση κατά 1,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας «Λοιπά αγαθά και υπηρεσίες», και β) στην αύξηση κατά 0,7% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2025, δεν παρουσίασε μεταβολή.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025 παρουσίασε μείωση 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024.