Ο Μπόστιτς εγκαταλείπει το πόστο του στην Fed

Ο Ράφαελ Μπόστιτς, πρόεδρος της Federal Reserve Bank της Ατλάντας, ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του στις 28 Φεβρουαρίου 2026, στο τέλος της τρέχουσας θητείας του, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Η απόφαση θεωρείται απρόσμενη, καθώς έρχεται σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ενισχύσει την πολιτική του επιρροή στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed).

Ο 59χρονος Μπόστικ είναι ο πρώτος Αφροαμερικανός και ανοιχτά ομοφυλόφιλος επικεφαλής μιας από τις 12 περιφερειακές τράπεζες του αμερικανικού κεντρικού συστήματος. Παρότι απέχει πάνω από πέντε χρόνια από το υποχρεωτικό όριο συνταξιοδότησης, ανακοίνωσε την αποχώρησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Η θητεία του Μπόστικ χαρακτηρίστηκε από την προώθηση θεμάτων οικονομικής ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα μετά τις κινητοποιήσεις του 2020. Παρότι η στάση του στη νομισματική πολιτική θεωρούνταν γενικά «hawkish» -υπέρ της διατήρησης αυστηρής πολιτικής για τη συγκράτηση του πληθωρισμού-, οι δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ μεγαλύτερης συμπερίληψης και ισότητας προκάλεσαν αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους που τον κατηγόρησαν ότι εκπροσωπεί μια «woke» εκδοχή της Fed.

Η ανακοίνωση της αποχώρησής του συμπίπτει με μια ευαίσθητη πολιτικά συγκυρία για την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Αν και οι πρόεδροι των περιφερειακών τραπεζών της Fed δεν διορίζονται απευθείας από τον Λευκό Οίκο, οι υποψηφιότητές τους πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, το οποίο ο Τραμπ επιχειρεί να αναμορφώσει. Ήδη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις με την προσπάθειά του να αποπέμψει τη διοικητή Λίζα Κουκ, ενώ προετοιμάζεται να ορίσει διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ, του οποίου η θητεία ως προέδρου της Fed λήγει την άνοιξη του 2026.

Φώτο: @associatedpress