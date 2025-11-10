Ντε Γκίντος (ΕΚΤ): Σε καλή θέση τα επιτόκια - Αναπροσαρμογή, εάν χρειαστεί

«Εάν οι εξελίξεις στον πληθωρισμό αποκλίνουν ή εάν τροποποιηθούν οι προβλέψεις και εάν η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία δεν είναι σωστή, τότε ενδέχεται να αλλάξουμε στάση».

Mήνυμα πως τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται στο κατάλληλο επίπεδο, όμως θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν εάν υπάρξουν αλλαγές στην οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης, απέστειλε ο Λουίς ντε Γκίντος.

«Εάν οι εξελίξεις στον πληθωρισμό αποκλίνουν ή εάν τροποποιηθούν οι προβλέψεις και εάν η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία δεν είναι σωστή, τότε ενδέχεται να αλλάξουμε στάση», επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ σύμφωνα με το Reuters.

«Αλλά μέχρι στιγμής, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το επίπεδο των επιτοκίων είναι σωστό» επεσήμανε εκτιμώντας πως η ΕΚΤ πρέπει να παραμείνει «πολύ συνετή και επιφυλακτική» κατά τον καθορισμό του ύψους του κόστους δανεισμού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτείται ψυχραιμία παρόλο που το επίπεδο αβεβαιότητας, ειδικά μετά από μια εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, έχει μειωθεί τους τελευταίους έξι μήνες.