Θεοδωρικάκος: Ετοιμάζουμε αναπτυξιακό καθεστώς για στήριξη των ΜμΕ από εταιρείες ΑΙ

Για ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο ξεκινά από τη στήριξη της βιομηχανίας και της μεταποίησης και συνεχίζει στην άμυνα και την τεχνολογική καινοτομία το οποίο υλοποιείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έκανε λόγο ο Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά σε επενδύσεις που προωθούν την εξωστρέφεια και την αναβάθμιση των υποδομών. Η ομιλία του Υπουργού έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 9ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης της Ε.ΕΝ.Ε. με θέμα «Ευρώπη & Ελλάδα 2030: Μια διαφορετική Φορολόγηση για την Ανάπτυξη».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για σχέδιο για τον μετασχηματισμού της οικονομίας, με παράλληλη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας, καθώς χωρίς ισχυρή παραγωγή, δεν μπορεί υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Αναπτυξιακός Νόμος του Υπουργείου Ανάπτυξης, τόνισε, συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, προσφέροντας κίνητρα για επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα πρόσφατα προγράμματα για τις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να διατηρηθεί ζωντανή η τοπική παραγωγική βάση και να ενθαρρυνθεί η δημογραφική αναζωογόνηση.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι στα δύο πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση, με την υποβολή 361 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ, με την αξιολόγηση να προχωρά εντός 90 ημερών.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το πρόγραμμα αιτήσεων για τις μεγάλες επενδύσεις λήγει στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ ακολουθούν τα προγράμματα για τον αγροδιατροφικό τομέα. Στη συνέχεια, «μπαίνει στο τραπέζι» πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία, καθώς, όπως δήλωσε, «οι ανάγκες μας σε ασφάλεια πρέπει να συνδυαστούν με επενδύσεις στη χώρα μας».

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη αναβαθμίσεις στα βιομηχανικά πάρκα της χώρας, ενώ τους τελευταίους μήνες έχουν εγκριθεί στρατηγικές επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ σε κρίσιμους τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, η ναυπηγική, η ναυπηγοεπισκευαστική και η φαρμακευτική βιομηχανία, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο Υπουργός Ανάπτυξης για το κρίσιμο θέμα του ενεργειακού κόστους, καθώς όπως ανέφερε καμία βιομηχανία δεν μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά χωρίς προσιτό ενεργειακό κόστος, συμπληρώνοντας ότι έχει ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης του ιταλικού μοντέλου, με επενδύσεις σε πράσινη ενέργεια.

Μίλησε, δε, για την προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της έρευνας και της ανάπτυξης, με 370 εκατ. ευρώ να δίνονται για την αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών των τεχνολογικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και στο πάρκο καινοτομίας Thess Intec στη Θεσσαλονίκη.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του κ. Θεοδωρικάκου βρέθηκε και η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον ίδιο να αναφέρει ότι ετοιμάζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ειδικό καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη εταιρειών που θα φέρουν κοντά την καινοτομία και το ΑΙ στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράφηκε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με την εταιρεία Οpen AI το οποίο αφορά εκπαίδευση, καινοτομία και επιχειρηματικότητα και ήδη υπάρχουν πολλές αιτήσεις για συνεργασία με start up από τις αρχές του 2026.