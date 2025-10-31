ΕΣΠΑ: 5 Δομές αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα και Βόλο

Ίδρυση νέων δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.701.781,02 ευρώ.

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκε και εντάχθηκε προς συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» η υποβληθείσα πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) για την ίδρυση νέων δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 6.701.781,02 ευρώ και περιλαμβάνουν την ίδρυση 5 νέων δομών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα και Βόλο.

Ειδικότερα, σε λίγους μήνες πρόκειται να λειτουργήσουν:

Ένα Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων στα Τρίκαλα, για την παροχή συμβουλευτικών και θεραπευτικών υπηρεσιών απεξάρτησης σε άτομα που εμφανίζουν εξαρτήσεις, εξαρτητικές συμπεριφορές ή εθισμό από το αλκοόλ, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα καθώς και διαταραχή εξάρτησης από τον τζόγο ή και εθισμό από το διαδίκτυο.

Μία Συνδυαστική Μονάδα Αντιμετώπισης Αλκοόλ και άλλων Εξαρτήσεων στην Καρδίτσα, για την παροχή υπηρεσιών θεραπείας με τη χορήγηση υποκατάστατου για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από οπιοειδείς ψυχοδραστικές ουσίες σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Δύο Συνδυαστικές Μονάδες Γονεϊκής στήριξης και έγκαιρης παρέμβασης σε εφήβους με παραβατική συμπεριφορά σε Λάρισα και Βόλο, με σκοπό την παροχή ενός ευρέος φάσματος υποστηρικτικών υπηρεσιών, ψυχοκοινωνικών και ιατρικών, για την κάλυψη των αναγκών των εξαρτημένων γονέων που βρίσκονται σε πρόγραμμα θεραπείας, αναφορικά με τη φροντίδα των παιδιών τους, ώστε να διευκολυνθούν στην εναρμόνιση των απαιτητικών και αντικρουόμενων ρόλων τους. Παράλληλα μέσω των υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης σε εφήβους νέους ηλικίας 13 έως 24 ετών, θα παρέχεται βραχεία ψυχολογική υποστήριξη κατά τη σύλληψη, διασύνδεση και παραπομπή σε θεραπεία για τη μείωση της χρήσης ουσιών, καθώς και την πρόληψη μελλοντικής παραβατικότητας σε έφηβους και νέους.

Ένα Κέντρο Σωματικής Αποτοξίνωσης (ΚΣΑ) στη Λάρισα για εξαρτημένα άτομα από παράνομες ή νόμιμες ψυχοδραστικές ουσίες συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ και τα οποία επιθυμούν να διακόψουν τη χρήση και στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του στερητικού συνδρόμου, που η εξάρτηση επιφέρει, την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την κινητοποίηση, την προετοιμασία και παραπομπή σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης. Λειτουργεί με την οικειοθελή ένταξη του εξαρτημένου σε ένα πλαίσιο εσωτερικής παρακολούθησης, όπου συμβιώνει με άλλα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, υπό την καθοδήγηση Ομάδας Θεραπευτών.

Οι νέες αυτές υπηρεσίες θα λειτουργούν σε συνέργεια και διασύνδεση μεταξύ τους για την παροχή ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών και την προσφορά εύρους θεραπευτικών επιλογών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα στελεχώνονται από 52 επιστημονικά στελέχη και θα ξεκινήσουν να λειτουργούν στις αρχές του 2026.