FT: Οι Τούρκοι παραγωγοί φουντουκιού σε «πόλεμο» με τη Ferrero

Σε μία κανονική χρονιά, η Τουρκία παράγει περίπου 600.000 με 700.000 τόνους φουντούκια, περίπου τα 2/3 της παγκόσμιας αγοράς, η οποία ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1,1 εκατ. τόνους.

Σε αντιπαράθεση με την Ferrero βρίσκονται οι Τούρκοι παραγωγοί φουντουκιών καθώς η κακή σοδειά σε συνδυασμό με τις κερδοσκοπικές αγορές, περιορίζουν τις προμήθειες στη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής τους στον κόσμο.

Σύμφωνα με τους FT, η τιμή των φουντουκιών - απαραίτητα για τα αλείμματα και τις σοκολάτες της Ferrero - έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τις αρχές του καλοκαιριού όπου ένας ανοιξιάτικος παγετός και μία επιδημία παρασίτων στην Τουρκία, μείωσαν την ποσότητα των ξηρών καρπών που διατίθενται στην βιομηχανία ζαχαροπλαστικής.

Η Ferrero, που καταναλώνει πάνω από ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής φουντουκιών, έχει καθυστερήσει τις αγορές αντλώντας προμήθειες από ίδια αποθέματα αλλά και από παραγωγούς στην Χιλή και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η αναστολή αυτή δεν έχει μετριάσει τα προβλήματα στην αγορά.

Traders με έδρα το Λονδίνο, υποστηρίζουν ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί περισσότερο καθώς οι Τούρκοι μεσάζοντες προέβησαν σε μεγάλες αγορές από τους παραγωγούς, στοιχηματίζοντας ότι η χώρα θα αναγκαστεί σύντομα να επιστρέψει στην αγορά.

«Οι τοπικοί έμποροι στην Τουρκία, αγοράζουν πρακτικά ό,τι μπορούν αναμένοντας ότι η Ferrero θα έρθει να αγοράσει ό,τι χρειάζεται. Έτσι έχουμε μία αντιπαράθεση μεταξύ της Ferrero και των μακροπρόθεσμων κατόχων», δήλωσε ο Giles Hacking της CG Hacking. «Αυτοί οι τύποι ουσιαστικά κρατούν τη Ferrero όμηρο».

Σε μία κανονική χρονιά, η Τουρκία παράγει περίπου 600.000 με 700.000 τόνους φουντούκια, περίπου τα 2/3 της παγκόσμιας αγοράς, η οποία ανέρχεται συνολικά σε περίπου 1,1 εκατ. τόνους. Φέτος, οι έμποροι πιστεύουν ότι η παραγωγή της Τουρκίας μπορεί να μειωθεί 500.000 τόνους ή λιγότερο, περιορίζοντας μία ήδη μικρή αγορά.

Σε αντίθεση με τις επίσημες προβλέψεις της χώρας για 450.000 τόνους συγκομιδή, ο πρόεδρος του υποκαταστήματος Ulubei της συνεταιριστικής Fiskobirlik, της πρώτης και μεγαλύτερης ένωσης πώλησης φουντουκιών της Τουρκίας, Cemil Temiz θεωρεί «ότι ο πραγματικός αριθμός θα ξεπεράσει τους 300.000 τόνους».