ΤτΕ: Μείωση της ζήτησης στεγαστικών δανείων το γ' τρίμηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των τραπεζικών χορηγήσεων που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, η εισροή αιτήσεων από ενδιαφερόμενα νοικοκυριά προς τα πιστωτικά ιδρύματα για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να επιβραδύνεται.

Μειώθηκε η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας την πτώση που είχε παρατηρηθεί το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ την ίδια ώρα οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων έγιναν ως ένα βαθμό πιο αυστηροί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας των τραπεζικών χορηγήσεων που πραγματοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, η εισροή αιτήσεων από ενδιαφερόμενα νοικοκυριά προς τα πιστωτικά ιδρύματα για στεγαστικά δάνεια συνέχισε να επιβραδύνεται. Παράλληλα, οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως έναν βαθμό κατά την διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2025. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το γ΄ τρίμηνο του 2025. Τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025.

Επιχειρήσεις

Όσον αφορά στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις από την έρευνα της ΤτΕ προκύπτει ότι τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025 , εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες από την πλευρά τους εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ έγιναν πιο χαλαροί ως ένα βαθμό σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025, καθώς οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό συνέβαλαν στη μείωση του περιθωρίου των τραπεζών, κυρίως για τα συνήθη δάνεια.

Κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αυξήθηκε, αφενός λόγω χρηματοδοτικών αναγκών αφετέρου λόγω διεύρυνσης των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Για το δ΄ τρίμηνο του 2025, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα αυξηθεί.

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2025, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

