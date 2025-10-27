Οικονομία | Ελλάδα

Οριακή αύξηση στη δύναμη του εμπορικού στόλου τον Αύγουστο

Οριακή αύξηση στη δύναμη του εμπορικού στόλου τον Αύγουστο
Η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.836.080 κόρους και παρουσίασε μείωση 4,2% τον Αύγουστο 2025.

Αύξηση 0,4% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου 2024 προς τον Αύγουστο 2023, και πλέον αριθμεί 1.840 πλοία.

Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.836.080 κόρους και παρουσίασε μείωση 4,2% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Αυγούστου 2024, έναντι μείωσης 2,6% που είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Αυγούστου 2024 προς τον Αύγουστο 2023.

