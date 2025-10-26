Fed: Διχασμένη η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ για περαιτέρω μείωση επιτοκίων

Αρκετοί αξιωματούχοι παραμένουν ανήσυχοι για τον πληθωρισμό.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσει αυτήν την εβδομάδα σε δεύτερη διαδοχική μείωση επιτοκίων, προκειμένου να στηρίξει μια εύθραυστη αγορά εργασίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε προσπάθεια να επεκταθεί ο κύκλος χαλάρωσης πέραν του Οκτωβρίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει εκ νέου αντίθεση από μια ομάδα αξιωματούχων που παραμένουν ανήσυχοι για τον πληθωρισμό.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ενώ η πιο «dovish» πτέρυγα της Fed κερδίζει προς το παρόν τη συζήτηση και εξασφαλίζει χαμηλότερα επιτόκια, η αντίπαλη ομάδα ανησυχεί ότι οι μειώσεις θα υπερβούν τα όρια.

Νέα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή έδειξαν ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο με τον πιο αργό ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών. Αν και αυτό επιβεβαιώνει το σχέδιο της Fed να μειώσει τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα, η συνολικά στάσιμη πρόοδος στη μείωση των τιμών δεν ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ πολλαπλών επιπλέον μειώσεων.

«Αυτό διατηρεί την Fed με προδιάθεση χαλάρωσης τον Οκτώβριο», δήλωσε η Νικόλ Τσέρβι, οικονομολόγος στη Wells Fargo & Co. «Αλλά η βασική εικόνα σχετικά με τον πληθωρισμό δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά».

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής είχαν μείνει στάσιμοι φέτος, περιμένοντας να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των δασμών και άλλων πολιτικών αλλαγών στην οικονομία. Αφού η απασχόληση επιβραδύνθηκε δραστικά αυτό το καλοκαίρι, οι αξιωματούχοι τον Σεπτέμβριο αποφάσισαν να μειώσουν το βασικό επιτόκιο κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας. Παράλληλα, προέβλεψαν άλλες δύο μειώσεις έως το τέλος του έτους.

Από εκείνη τη συνάντηση, τα νέα στοιχεία για την αγορά εργασίας - με ιδιωτικές πηγές να καλύπτουν μέρος του κενού που προκάλεσε το κλείσιμο της κυβέρνησης - προσέφεραν λίγη ενθάρρυνση. Μιλώντας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, Τζέρομ Πάουελ, δήλωσε ότι η αγορά εργασίας είχε «πραγματικά εξασθενήσει αρκετά» και επεσήμανε «αρκετά σημαντικούς καθοδικούς κινδύνους».

Ως αποτέλεσμα, οι αγορές μελλοντικών συμβολαίων τιμολογούν σχεδόν πλήρως μια μείωση ενός τετάρτου της ποσοστιαίας μονάδας την επόμενη εβδομάδα, μια ακόμη τον Δεκέμβριο και μια τρίτη έως τον Μάρτιο.

Οι επενδυτές στην αγορά ομολόγων των 29 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν επωφεληθεί από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την Fed, καταγράφοντας φέτος αποδόσεις υψηλότερες από το κανονικό και σημειώνοντας την καλύτερη χρονιά από το 2020. Η αγορά συνέχισε αυτά τα κέρδη αυτόν τον μήνα, αυξάνοντας κατά 1,1% λόγω των προσδοκιών για περαιτέρω μειώσεις στο μέλλον.

«Θα είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί κανείς από τις 50 μονάδες βάσης που τιμολογούνται σήμερα για τις δύο επόμενες συναντήσεις», δήλωσε ο Βίσαλ Καντούτζα, επικεφαλής της ομάδας σταθερού εισοδήματος ευρείας αγοράς στη Morgan Stanley Investment Management. «Είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η απόκλιση από τις προσδοκίες της αγοράς».

Η έκθεση για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Παρασκευής έκανε λίγα για να αποθαρρύνει τους εμπόρους. Μια ανοδική κίνηση οδήγησε την απόδοση του 10ετούς ομολόγου - σημείο αναφοράς για τα κόστη δανεισμού, από πιστωτικές κάρτες μέχρι δάνεια αυτοκινήτων - κάτω από 4%, σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά τον Απρίλιο.

«Είναι μια πολύ επιθετική στάση που έχουν λάβει οι χρηματοπιστωτικές αγορές, και δεν υπήρξε καμία σαφής αντίδραση από την ηγεσία της Fed», δήλωσε ο Στίβεν Στάνλεϊ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στη Santander US Capital Markets.

Ωστόσο, αντίδραση μπορεί να προέλθει από ορισμένους περιφερειακούς προέδρους της Fed, όπως ο Άλμπερτο Μουσαλέμ στο Σεντ Λούις, ο Τζεφ Σμιτ στο Κάνσας Σίτι και η Μπεθ Χάμακ στο Κλίβελαντ. Οι προβολές για τα επιτόκια που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο έδειξαν ότι 9 από τους 19 υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed προτιμούσαν το πολύ μία ακόμη μείωση επιτοκίου φέτος, με επτά εξ αυτών να προτιμούν να μην υπάρξει καμία περαιτέρω μείωση.

Πληθωρισμός πέρα από τους δασμούς

Πολλοί σε αυτήν την ομάδα έχουν αναγνωρίσει ότι η πρόσληψη προσωπικού έχει επιβραδυνθεί και στήριξαν τη μείωση επιτοκίων του Σεπτεμβρίου. Αλλά επισημαίνουν επίσης ότι η προσφορά εργασίας έχει καταρρεύσει παράλληλα με τη ζήτηση, λόγω της απότομης μείωσης της μετανάστευσης. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται λιγότερες νέες θέσεις εργασίας για να παραμείνει σταθερό το ποσοστό ανεργίας. Κάποιοι έχουν εκτιμήσει ότι ο λεγόμενος «ρυθμός ισοσκελισμού» βρίσκεται κοντά στον τρέχοντα ρυθμό ανάπτυξης της απασχόλησης, που έχει μέσο όρο 29.000 νέες θέσεις ανά μήνα τους τελευταίους τρεις μήνες.

Οι ανησυχίες τους για τον πληθωρισμό επανέρχονται επίσης.

Ενώ οι δασμοί δεν έχουν προκαλέσει το επίπεδο αυξήσεων τιμών που πολλοί ανέμεναν, οι συνεχείς ανακοινώσεις για νέους φόρους εγείρουν ανησυχίες ότι ο αντίκτυπός τους θα είναι πιο παρατεταμένος. Επιπλέον, υπάρχουν πλέον ενδείξεις ότι οι πιέσεις στις τιμές χτίζονται σε κατηγορίες εκτός εκείνων που επηρεάζονται άμεσα από τους δασμούς.

Η Χάμακ από το Κλίβελαντ, η οποία θα έχει δικαίωμα ψήφου την επόμενη χρονιά στην επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed, έχει εκφράσει τις ανησυχίες της για την εκτίναξη των τιμών στις υπηρεσίες. Ο πληθωρισμός στις βασικές υπηρεσίες εκτός στέγης είχε μειωθεί νωρίτερα το 2025, αλλά οι ετήσιες τιμές του έχουν πλέον ξεπεράσει το 3% για τέσσερις συνεχόμενους μήνες.

Φωτογραφία @AP