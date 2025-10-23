Οικονομία | Ελλάδα

Συνάντηση Παπασταύρου - Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις

Συνάντηση Παπασταύρου - Τσάφου με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ενεργειακό ενδιαφέρον της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και σε ευρύτερα θέματα της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης.

Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και Νίκος Τσάφος, με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Σχέσεις, Nikolaas Baeckelmans και τον γενικό διευθυντή του Γραφείου της MobilOil στην Ελλάδα, Γεώργιο Πράσινο.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ενεργειακό ενδιαφέρον της ExxonMobil στην Ελλάδα, καθώς και σε ευρύτερα θέματα της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης, σε συνέχεια και των συναντήσεων με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, John Ardill, που είχαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Gastech Forum του Μιλάνο.

Νωρίτερα, ο κ. Παπασταύρου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Eli Cohen, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενεργειακού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο.

