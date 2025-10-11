Σούπερ μάρκετ: Ολοκληρώνονται οι λίστες - Από Τετάρτη στα ράφια οι μειώσεις τιμών

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα της νέας πρωτοβουλίας του ΥΠΑΝ και οι συμμετέχοντες.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη της πρωτοβουλίας του υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με στόχο να διευκολυνθούν τα ελληνικά νοικοκυριά στις αγορές τους σε βασικά καταναλωτικά είδη.

«Οργανωμένο λιανεμπόριο και βιομηχανία τροφίμων καταρτίζουν τις λίστες. Έχουν δεσμευθεί ότι έως την επόμενη Τετάρτη 15 του μηνός η πρωτοβουλία πρέπει να ξεκινήσει. Περιμένουμε…», σχολίαζαν στο insider.gr κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι Τάκης Θεοδωρικάκος και εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ συμφώνησαν στην τελευταία τους συνάντηση (σ.σ. την 1η Οκτωβρίου) η ολοκληρωμένη λίστα με τις μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς στα ράφια των σούπερ μάρκετ να δοθεί στη δημοσιότητα μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, έτσι ώστε η πρωτοβουλία να τεθεί και επισήμως σε ισχύ από τις 15 του μηνός.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα

«Λίστες αποστέλλονταν συνεχώς ως το βράδυ της Παρασκευής στη γενική γραμματεία Εμπορίας και Προστασίας του Καταναλωτή. Στόχος είναι να γίνει πολλή δουλειά μέσα στο σαββατοκύριακο, ώστε την Τρίτη 14 του μηνός να δοθεί στη δημοσιότητα η πρώτη ολοκληρωμένη λίστα και μια ημέρα αργότερα, την Τετάρτη, να γίνουν ορατές οι μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ», εξηγούσαν στο insider.gr πηγές της αγοράς με γνώση των διαδικασιών.

Οι ίδιες πηγές επιβεβαίωναν ότι ακόμη κι αν η πρωτοβουλία δεν ξεκινήσει με μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς βασικών καταναλωτικών ειδών, θα βρίσκεται κοντά σε αυτό τον στόχο, ενώ υπενθύμιζαν ότι η αντίστοιχη περυσινή πρωτοβουλία «ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε 123 κωδικούς και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς». «Ακόμη κι αν δεν ξεκινήσουμε εφέτος με μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς και η αρχή γίνει με 700 κωδικούς, δεν θα είμαστε μακριά από τον στόχο μας…», τόνιζαν οι ίδιες πηγές.

Κατά άλλες πληροφορίες, στην εν λόγω πρωτοβουλία έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν τουλάχιστον 60 εταιρείες-προμηθευτές, μειώνοντας τις τιμές σε αρκετούς κωδικούς, με τις μειώσεις να ξεκινούν από 5%.

Στόχος δε του υπουργείου είναι η πρωτοβουλία να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους και ει δυνατόν να «περάσει» και στο 2026.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι και τις αρχές του 2025 προμηθευτές και λιανεμπόριο είχαν προχωρήσει, μετά από παρότρυνση του υπουργείου Ανάπτυξης, σε μειώσεις τιμών από 5% έως 25% στο ράφι. Η δράση ξεκίνησε με μειώσεις τιμών σε περίπου 100 κωδικούς βασικών αγαθών και ξεπέρασε λίγο πριν τη λήξη της τους 700 κωδικούς. Οι περισσότεροι εξ αυτών αφορούσαν σε είδη διατροφής, ενώ στους καταλόγους που έδινε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης ανά τακτά χρονικά διαστήματα «φιλοξενούνταν» επίσης και απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής κ.α.

«Θα ήθελα να είναι χιλιάδες οι κωδικοί, να κρατήσει για πάντα και να μειωθούν οι τιμές στο μισό. Αλλά αυτό δεν γίνεται. Δίνουμε έναν συνεχή αγώνα σε ό, τι αφορά τη δική μας δυνατότητα να πιέζουμε τα πράγματα», ανέφερε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews. «Είχαμε λοιπόν όλους αυτούς τους μήνες μια στρατηγική πίεσης πάνω στην αγορά, πίεσης πάνω στα σούπερ μάρκετ, μεταφέροντας το κοινωνικό αίτημα να συγκρατηθούν οι τιμές. Βέβαια γνωρίζουν όλοι ότι οι τιμές είναι κυρίως ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Ωστόσο πιέζουμε για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και μία από αυτές εκδηλώθηκε τον τελευταίο μήνα και έχουμε συμφωνία σε αυτό», εξηγούσε. «Έχουν δεσμευθεί οι μεγάλες αλυσίδες ότι στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, θα μειώσουν τις τιμές σε τουλάχιστον 1.000 κωδικούς. Εγώ τους ζήτησα η πρωτοβουλία αυτή να επεκταθεί και πέρα από τα Χριστούγεννα, πέρα από τις ημέρες των γιορτών, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μέχρι εκεί έχουν οργανώσει αυτό το πλαίσιο στην πρωτοβουλία αυτή, θέλω να σημειώσω ότι προφανώς συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, έχει πολύ βασικό ρόλο. Έχω κάνει αλλεπάλληλες συναντήσεις μαζί τους και θα προσφέρουν και εκείνοι το σχετικό ποσοστό μείωσης», τόνιζε ο υπουργός.

Όπως μάλιστα ανέφερε σε πρόσφατη δήλωσή του και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, η συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών σε 1.000 κωδικούς αγαθών εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου θα έχει θετική εξέλιξη στην πτώση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συμπληρώνοντας ότι «ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε τον πληθωρισμό σε χαμηλά επίπεδα και να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια καθ´ όλη τη διάρκεια του χειμώνα».

Φρένο στις αδικαιολόγητες αυξήσεις με υπουργική απόφαση

Στο μεταξύ, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Θεοδωρικάκος «στο νομοσχέδιο για τη νέα Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς προβλέπεται η δυνατότητα στους δήμους να δημιουργούν λαϊκές αγορές μόνο για παραγωγούς, άρα το χωράφι έρχεται στο ράφι».

«Επειδή παρατηρούνται σε κάποια προϊόντα αδικαιολόγητες αυξήσεις, με υπουργική απόφαση κάτω από την τιμή πώλησης θα αναγράφεται η πρώτη τιμή τιμολόγησης του προϊόντος στον τόπο παραγωγής, ώστε ο πολίτης να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει και να αποφασίζει», πρόσθεσε.

Έρχεται και η «ΑΑΔΕ της αγοράς»

Στο μεταξύ, όπως έχει ήδη γράψει το insider.gr, εντατικοποιούνται το αμέσως επόμενο διάστημα οι διεργασίες ίδρυσης της νέας Ανεξάρτητης Αρχής εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή που θα λειτουργήσει στα πρότυπα της ΑΑΔΕ, με στόχο να πάρει σάρκα και το 2026. Μέσω της νέας Αρχής αναμένεται να καταστεί πιο αποτελεσματικό και πιο λειτουργικό το πλαίσιο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και φαινομένων αισχροκέρδειας, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για τη νέα ανεξάρτητη Αρχή. «Πιστεύω ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενες 30 – 40 ημέρες. Τόσο χρειάζεται για να γίνει δημόσια διαβούλευση και να ψηφιστεί από τη Βουλή. Στη συνέχεια θα τοποθετηθεί αμέσως με βάση τα ισχύοντα, Διοικητής και τρεις Υποδιοικητές για να ξεκινήσουν τη δουλειά. Σε πλήρη ισχύ πιστεύω ότι θα είναι σε πλήρη λειτουργία μέσα σε ένα εξάμηνο από τώρα. Στο ενδιάμεσο διάστημα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά, εποπτευόμενοι από το υπουργείο Ανάπτυξης θα αναλάβουν τους ελέγχους στην αγορά», εξηγούσε την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι η νέα Ανεξάρτητη Αρχή για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή θα βασιστεί σε επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπως της Σουηδίας, ενώ η ίδρυσή της ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον περασμένο Μάιο.

Η νέα Αρχή θα προκύψει από τη συνένωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή και Υπηρεσιακών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που αφορούν στην προστασία του καταναλωτή και της ΔΙΜΕΑ. Οι αρμοδιότητές της θα είναι συμφιλιωτικές, ελεγκτικές, κυρωτικές, εισηγητικές και ενισχυτικές του καταναλωτικού κινήματος και της καταναλωτικής συνείδησης. Η δε νομική της μορφή θα είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, υποκείμενη σε κοινοβουλευτικό έλεγχο στο πρότυπο της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης, οι στόχοι και οι αρμοδιότητες της νέας Αρχής θα είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της αγοράς σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, η προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η υποστήριξη της οργάνωσης των καταναλωτών σε ενώσεις και η ακρόασή τους σε θέματα που τους αφορούν, καθώς και η διαμόρφωση υγιούς καταναλωτικής συνείδησης και προτύπων ορθής καταναλωτικής συμπεριφοράς. Τα όργανα διοίκησης θα περιλαμβάνουν έναν Διοικητή και τρεις Υποδιοικητές, με πενταετή θητεία και πλήρη, αποκλειστική απασχόληση.

