Βιομηχανικό ρεύμα: Τα επόμενα βήματα για το σχήμα στήριξης - Λύση σύντομα προανήγγειλε ο πρωθυπουργός

Πιο περίπλοκη αποδεικνύεται η εξίσωση για τη φόρμουλα ελάφρυνσης. Βασισμένες σε διαφορετικές «αρχιτεκτονικές» οι εναλλακτικές επιλογές, αν και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις έχει προβάδισμα μία παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι αποφάσεις, με βάση τις τέσσερις «κόκκινες γραμμές» που περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.

Πιο περίπλοκη αποδεικνύεται η εξίσωση για την ελάφρυνση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων από το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με απρόοπτες εξελίξεις, έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι πολιτικές αποφάσεις από τον Πρωθυπουργό για την πιο κατάλληλη επιλογή. Έτσι, αν και από τεχνοκρατικής άποψης είναι έτοιμα από το ΥΠΕΝ τα εναλλακτικά σενάρια για την «αρχιτεκτονική» της λύσης, εκκρεμεί το «πράσινο φως» (που θα δοθεί σε κορυφαίο κυβερνητικό επίπεδο) για το ποιο από αυτά τελικά θα προχωρήσει.

Ως αποτέλεσμα, στην ομιλία του στη χθεσινή ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεσμεύθηκε μεν σε παρέμβαση που θα κάνει την εγχώρια βιομηχανία πιο ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρίς όπως είναι φυσικό να τη σκιαγραφήσει. Πάντως, ξεκαθάρισε πως θα υπάρξουν πολύ σύντομα ανακοινώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως μία από τις απρόοπτες εξελίξεις ήταν και η νέα «κρίση» που ξέσπασε την Κυριακή για τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη. Έτσι, χρειάστηκε μεταξύ άλλων να πραγματοποιηθεί σύσκεψη την ίδια ημέρα, ώστε να αποφασιστεί η στάση της κυβέρνησης.

Διάφορες «αρχιτεκτονικές»

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας επιβεβαιώνουν ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν σε άμεσο χρονικό ορίζοντα. Πιο συγκεκριμένα, μόλις υπάρξει έγκριση για το σενάριο που θα εφαρμοστεί, πλέον θα απομένει η επεξεργασία και των τελευταίων παραμέτρων, ώστε το μέτρο να είναι πλήρως έτοιμο για εφαρμογή.

Με βάση νεότερες πληροφορίες, τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι ακολουθούν διαφορετικές «αρχιτεκτονικές». Έτσι, το «παρών» δίνει μεταξύ άλλων και η στήριξη μέσω του νέου Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων με σκοπό τη στήριξη της Συμφωνίας για την Καθαρή Βιομηχανία (CISAF, Clean Industrial Deal State Aid Framework), το οποίο εγκρίθηκε το καλοκαίρι.

Υπενθυμίζεται ότι το CISAF δίνει τη δυνατότητα στα κράτη -μέλη να επιστρατεύσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς με σκοπό την προσωρινή ελάφρυνση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για τους εγχώριους ενεργοβόρους καταναλωτές. Σε αυτή την περίπτωση, η κρατική ενίσχυση θα απορροφά ποσοστό των αυξημένων τιμών για μερίδιο της κατανάλωσης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, θα πρέπει με αυτό τον τρόπο μπορεί να στηριχθεί έως το 50% της κατανάλωσης των βιομηχανιών. Επίσης, η τιμή μετά τη μείωση δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 50 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Διαφοροποίηση του ιταλικού μοντέλου

Δημοσιογραφικές πληροφορίες πάντως επιμένουν ότι το προβάδισμα έχει μία λύση η οποία θα αποτελεί παραλλαγή του ιταλικού μοντέλου, στο πρότυπο της πρότασης «Energy Industrial Reset» του ΣΕΒ. Ενδεικτική εξάλλου ήταν και η σχετική αναφορά χθες του Πρωθυπουργού ότι «παρακολουθούμε προσεκτικά τι κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Πάντως, αναζητείται διαφοροποίηση του μοντέλου, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που ενσωμάτωσε τελικά η Ιταλία μετά το comfort letter της Κομισιόν, ώστε να έχει πραγματικά όφελος για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις.

Όπως είναι γνωστό, το ιταλικό μοντέλο θα εξασφαλίσει σταθερή και ανταγωνιστική τιμή ρεύματος για ένα ποσοστό της κατανάλωσης των επιχειρήσεων για μία 3ετία, μέσω «ενεργειακού δανείου» πράσινου ρεύματος. Οι εταιρείες θα ξεπληρώσουν το «δάνειο» σε ορίζοντα 20ετίας, δρομολογώντας διπλάσιο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, από τις μονάδες που εξασφάλισαν το φθηνό «πράσινο» ρεύμα με το οποίο τροφοδοτούνταν την πρώτη 3ετία.

Οι «κόκκινες γραμμές»

Πάντως, ο πρωθυπουργός συνόψισε χθες στην ομιλία του, ότι η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να μην παραβιάζει τρεις συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές». Κάτι που σημαίνει ότι, όπως έχει γράψει το Insider.gr, αναζητείται εκείνο τον μέτρο που θα συμβαδίζει με όλα αυτά τα προαπαιτούμενα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, με τα περισσότερα.

«Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω είναι ότι η λύση πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: να ενισχύει ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα, να κινείται μέσα στα εθνικά δημοσιονομικά περιθώρια, να στηρίζει πρωτίστως τις ενεργοβόρες βιομηχανίες αλλά, όσο αυτό είναι εφικτό, να έχει και μία ευρύτερη περίμετρο ωφελούμενων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης.

Σε αυτά τα προαπαιτούμενα, θα πρέπει να προστεθεί και η συναίνεση της Κομισιόν. Επομένως, αν δεν πρόκειται για κάποια λύση για την οποία έχει ανάψει το «πράσινο φως» (όπως το ιταλικό μοντέλο), τότε θα προηγηθεί ενημέρωση των Βρυξελλών, πριν αυτή εφαρμοστεί.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, η βιομηχανία υποστηρίζει πως θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα λύσεις. Είναι ενδεικτικό ότι στη χθεσινή του ομιλία, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επισήμανε πως για τη βιομηχανία - και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο - η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης. Έτσι, εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ πολιτείας και ΣΕΒ να οδηγήσει σύντομα σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.