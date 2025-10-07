Νάγκελ στον ΣΕΒ: Θαυμάζω την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας τη τελευταία δεκαετία

«Έχω σαν κανόνα να μην κάνω δηλώσεις για τις υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά θα κάνω μια εξαίρεση σήμερα», σημείωσε ο Νάγκελ.

Την εκπληκτική πορεία της ελληνικής οικονομίας την τελευταία δεκαετία εξήρε ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιοακίμ Νάγκελ κατά την ομιλία του στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

«Έχω σαν κανόνα να μην κάνω δηλώσεις για τις υποθέσεις άλλων χωρών, αλλά θα κάνω μια εξαίρεση σήμερα. Διατηρώ βαθύ θαυμασμό για την οικονομική αναμόρφωση της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία. Η Ελλάδα ξεπέρασε μεγάλες προκλήσεις δείχνοντας αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα. Υλοποίησε δύσκολες, αλλά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και μπορούμε να πούμε ότι η οικονομική μεταμόρφωση της είναι πολύ εντυπωσιακή», σημείωσε ο Νάγκελ.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι «Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ωστόσο παραμένουν ακόμα μεγάλες προκλήσεις. Το ταξίδι δεν έχει ολοκληρωθεί. Όμως η Ελλάδα σήμερα δεν είναι μόνο μια ιστορία επιτυχίας, αλλά μία έμπνευση για όλη την Ευρώπη γιατί δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις αν και έχουν μεγάλο κόστος, φέρνουν αποτελέσματα».

Ο Νάγκελ έκανε ειδική μνεία στη μείωση του ελληνικού χρέος, η οποία επετεύχθη τόσο λόγω της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας όσο και των μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων που έχει πετύχει. Σημείωσε ταυτόχρονα την αποφασιστικότητα της χώρας να συνεχίσει να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα για να μειώσει περαιτέρω το χρέος της.

Σε ερώτηση σχετικά με τη μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατεί στο παγκόσμιο περιβάλλον ο Νάγκελ τόνισε ότι η απάντηση της Ευρώπης μπορεί να έρθει μόνο με μεγαλύτερη ενότητα.

«Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο ανθεκτική και οι Ευρωπαίοι πρέπει να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ενοποίηση, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη», τόνισε.

Σχολιάζοντας την εμπορική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε ότι οι δασμοί σήμερα είναι 10 φορές υψηλότεροι από το παρελθόν, υπογραμμίζοντας ότι αυτό στο τέλος θα επιβαρύνει τους Αμερικανούς καταναλωτές.

«Εμείς όμως πρέπει να δούμε την ανταγωνιστικότητα μας, να δούμε την ενέργεια, έχουμε υψηλό κόστος εκεί και θα πρέπει να βρούμε λύσεις», υποστήριξε.

Υπενθύμισε την έκθεση Ντράγκι, σημειώνοντας ότι ο ίδιος τάσσεται υπέρ των συστάσεων για την άμυνα. «Γιατί να μην σκεφτούμε να έχουμε κοινό αμυντικό προϋπολογισμό στην Ευρώπη; Πιστεύω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Έχουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις απέναντι μας όσον αφορά την ασφάλεια της Ευρώπης και θα πρέπει να δούμε το θέμα της άμυνας».