Στον «αέρα» η άδεια του καζίνο στο Ρίο - Το ΣτΕ επικύρωσε την ανάκληση της άδειας

Η απόφαση του ΣτΕ, τα χρέη και η πρόταση για προσωρινή διοίκηση στο υπουργείο Οικονομικών. Στο τραπέζι η λύση της προσωρινής διοίκησης για τους 210 εργαζόμενους.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε οριστικό τέλος στη λειτουργία του Καζίνο Ρίο, επικυρώνοντας την ανάκληση της άδειας που είχε αποφασίσει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Έτσι, οι άδειες των παραδοσιακών καζίνο στην Ελλάδα μειώνονται πλέον σε εννέα, ενώ ήδη έχουν προστεθεί οι άδειες ευρέος φάσματος για το Ελληνικό και την Πάρνηθα, αλλάζοντας τον χάρτη του κλάδου.

Μετά την απόφαση οι εργαζόμενοι έστειλαν επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Κ. Πιερρακάκη όπου ζητούν την εφαρμογή του νόμου που προβλέπει την διαδικασία της προσωρινής διοίκησης που θα διαχειρίζεται το καζίνο έως την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού παραχώρησης της δέκατης άδειας καζίνο στην χώρα μας.

Η ανάθεση νέας άδειας καζίνο, όπως κάθε διαγωνισμός του Δημοσίου, αποτελεί διαδικασία με πολλαπλά στάδια, προσφυγές και ελέγχους. Υπολογίζεται ότι μπορεί να διαρκέσει περίπου τρία χρόνια. Στο μεσοδιάστημα, η προσωρινή διοίκηση είναι το μόνο σενάριο που θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανή την επιχείρηση και να προστατεύσει το προσωπικό.

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο

Το λουκέτο επηρέασε άμεσα περίπου 210 εργαζόμενους, που βρέθηκαν σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας. Για αυτούς, το ζήτημα της επαναλειτουργίας με νέο καθεστώς αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Η εναλλακτική λύση της προσωρινής διοίκησης αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία πατούν σήμερα οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν μια δεύτερη ευκαιρία. Στόχος της πρότασης είναι να συνεχιστεί η λειτουργία του καζίνο με διαφάνεια και εποπτεία, προστατεύοντας τις θέσεις εργασίας μέχρι να αναδειχθεί νέος επενδυτής.

Μάλιστα οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η προσωρινή διοίκηση με κάποια νομοθετική παρέμβαση θα μπορούσε να δοθεί τόσο στον υποψήφιο επενδυτή όσο και σε κάποιον άλλον υφιστάμενο πάροχο που έχει άδεια στην χώρα μας. Προϋπόθεση να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να υπάρξει διάλογος με τους εργαζόμενους.

Ένα ιστορικό με συνεχείς ανατροπές

Το καζίνο του Ρίου λειτούργησε για δεκαετίες ως σημείο αναφοράς για την Αχαΐα και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο, η πορεία του στιγματίστηκε από συσσωρευμένα χρέη και επαναλαμβανόμενα προβλήματα βιωσιμότητας. Από το 2023 ξεκίνησαν οι πρώτες διαδικασίες ανάκλησης της άδειας λόγω σοβαρών οικονομικών εκκρεμοτήτων. Το 2024 η ΕΕΕΠ προχώρησε στην οριστική ανάκληση, ενώ το Σεπτέμβριο του 2025, με την απόφαση του ΣτΕ, όπου είχε προσφύγει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής που ανήκει στην οικογένεια Χιόνη τελικά φαίνεται να αλλάζει όλη τη διαδικασία..

Τα βαριά χρέη

Τα συσσωρευμένα χρέη παραμένουν το μεγάλο αγκάθι. Το Καζίνο Ρίο για χρόνια βρέθηκε σε καθεστώς οικονομικής πίεσης, με υποχρεώσεις προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους.

Με την απόφαση του ΣτΕ, το Καζίνο Ρίο περνά πλέον στην ιστορία ως το πρώτο καζίνο που χάνει οριστικά την άδειά του στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, ανοίγει μια νέα συζήτηση για το μέλλον της αγοράς τυχερών παιχνιδιών, τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν και τις θεσμικές λύσεις που μπορούν να δοθούν.