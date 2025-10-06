Σε υψηλό επτά μηνών οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σε Γαλλία και Γερμανία

Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τον Νοέμβριο στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,1% στα 76,23 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η αντίστοιχη τιμή στη Γερμανία σημείωσε άνοδο 3,6% στα 99,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο ανέβηκαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία και στη Γερμανία, καθώς προβλέπονται χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ επιμένουν οι ανησυχίες των αγορών για μείωση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τον Νοέμβριο στη Γαλλία αυξήθηκε κατά 4,1% στα 76,23 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ η αντίστοιχη τιμή στη Γερμανία σημείωσε άνοδο 3,6% στα 99,79 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της European Energy Exchange AG (EEX).

Η Ευρώπη έχει καταφέρει να αναπληρώσει τα αποθέματα φυσικού αερίου της πριν την έναρξη της περιόδου «παγωνιάς», ή αλλιώς της θέρμανσης. Παρόλα αυτά, οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τείνουν να αυξάνονται όταν οι επενδυτές προβλέπουν ότι ο κρύος καιρος θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης.

Σύμφωνα με μετρήσεις του Bloomberg, η Γαλλία και η Γερμανία αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες περίπου 2 °C κάτω από τον μέσο όρο από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σημείωσαν επίσης άνοδο, καθώς οι προβλέψεις για «τσουχτερό» χειμώνα σηματοδότησαν μια πιθανή αύξηση της ζήτησης ενέργειας για θέρμανση τις επόμενες εβδομάδες.

Τον περασμένο χειμώνα, η κάτω του μέσου όρου παραγωγή αιολικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη οδήγησε σε αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και μείωση των εσόδων για τους παραγωγούς αιολικής ενέργειας. Αυτό το καλοκαίρι, οι traders που επικεντρώνονται στον καιρό αύξησαν τα στοιχήματά τους για να προστατευτούν από την επόμενη περίοδο ήρεμων συνθηκών στη Γερμανία κατά τους ψυχρότερους μήνες.

Η ταχύτητα του ανέμου σε βασικές χώρες παραγωγής ενέργειας, όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μειώθηκε κατά 0,5 έως 1 μέτρο ανά δευτερόλεπτο το 2024 σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2015, σύμφωνα με στοιχεία της BloombergNEF, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Φωτογραφία: Getty Images