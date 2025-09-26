Οικονομία | Ελλάδα

Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αυξήθηκε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Αύγουστο
Αύξηση κατά 0,8% παρουσίασε τον Ιούλιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2024, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Αύξηση κατά 0,8% παρουσίασε τον Ιούλιο η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουλίου 2024, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά τη αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023 είχε καταγραφεί αύξηση κατά 0,3%.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,7% τον μήνα Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουλίου 2024. Μείωση 3,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουλίου του έτους 2024 προς τον Ιούλιο 2023.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σφίγγει ο κλοιός για Airbnb: Οι νέες προδιαγραφές που θα πετάξουν ακίνητα εκτός αγοράς

Συντάξεις: Διπλό μποναμά φέρνει ο Νοέμβριος - Οι δικαιούχοι και οι ημερομηνίες πληρωμών

Αυτό είναι το νέο Gov.gr Wallet

tags:
Στόλος
ΕΛΣΤΑΤ
Πλοία
Ναυτιλία

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider