Η Ρωσία προσφέρει στην Σερβία την κατασκευή πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο γενικός διευθυντής της Rosatom Αλεξέι Λιχάτσεφ δήλωσε χθες, Δευτέρα, στο Βελιγράδι ότι η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας είναι έτοιμη να προσφέρει στη Σερβία την υλοποίηση κατασκευής πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Ο γενικός διευθυντής της Rosatom Αλεξέι Λιχάτσεφ δήλωσε χθες, Δευτέρα, στο Βελιγράδι ότι η ρωσική κρατική εταιρεία ατομικής ενέργειας είναι έτοιμη να προσφέρει στη Σερβία την υλοποίηση κατασκευής πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Ο ίδιος πρότεινε την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα βασίζεται αποκλειστικά σε ρωσική τεχνολογία ενώ δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο συμμετοχής σε διεθνή κοινοπραξία.

«Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα 100% ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο στη Σερβία, αλλά είμαστε ανοιχτοί στην συνεργασία για την υλοποίηση του έργου, σε διεθνή κοινοπραξία, με τη μέγιστη συμμετοχή και άλλων προμηθευτών», δήλωσε ο Λιχάτσεφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος συναντήθηκε χθες, Δευτέρα, στο Βελιγράδι με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και την υπουργό Μεταλλείων και Ενέργειας Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς.

Ο Αλεξέι Λιχάτσεφ παρουσίασε στη σερβική πλευρά τις εμπειρίες, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα μελλοντικά σχέδια της Rosatom. Τόνισε ότι η Rosatom εργάζεται αυτή τη στιγμή σε περίπου 30 μεγάλες και μικρές πυρηνικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εννέα χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Κίνας, της Ινδίας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Ουγγαρίας. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία με τη Σερβία θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων στο πλαίσιο μιας κοινής ομάδας εργασίας.

Ο πρόεδρος της Σερβίας δήλωσε ικανοποιημένος από την συνάντηση που είχε με τον διευθυντή της Rosatom. «Είχαμε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, εξετάσαμε τις δυνατότητες χρήσης της πυρηνικής ενέργειας στους τομείς της φαρμακευτικής, της υγειονομικής περίθαλψης και της παραγωγής ενέργειας. Εξετάσαμε επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής σερβικών εταιρειών και την εκπαίδευσή τους στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στο έδαφος τρίτων χωρών», έγραψε, σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η υπουργός Μεταλλείων και Ενέργειας, αφού υπενθύμισε ότι η συνεργασία με την γαλλική EDF για την ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματος της Σερβίας βρίσκεται ήδη σε προπαρασκευαστικό στάδιο, εξέφρασε προθυμία για συνεργασία και με την ρωσική Rosatom.

Η Ντουμπράβκα Τζέντοβιτς Χαντάνοβιτς ανέφερε ότι οι δύο πρώτες φάσεις ανάπτυξης του πυρηνικού προγράμματος έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν έως το 2032 και τότε η Σερβία θα επιλέξει εταίρο για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού. Εκτίμησε ότι η κατασκευή του εργοστασίου θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2040.

Η Σερβία σήμερα παράγει σχεδόν το 70% της ηλεκτρικής της ενέργειας από άνθρακα, αλλά έχει δεσμευτεί να τον καταργήσει πλήρως έως το 2050.

Οι πιέσεις που δέχεται για απαλλαγή από το ρωσικό φυσικό αέριο ανάγκασαν την σερβική πολική ηγεσία να αρχίσει να εξετάζει, από το 2024, την κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Η Rosatom έχει εξαιρεθεί από τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας και αυτό γιατί οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης διαθέτουν ρωσικούς αντιδραστήρες και προμηθεύονται πυρηνικά καύσιμα από την Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ