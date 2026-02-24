Ιστορικό υψηλό για τον τουρισμό το 2025 - Οι αλλαγές στις τάσεις και οι αγορές στόχοι για τη συνέχεια

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της ΤτΕ για τον κλάδο - Οι αγορές πρωταγωνιστές του 2025 και οι πολλά υποσχόμενοι ταξιδιώτες για την συνέχεια

Ένα νέο ορόσημο και μια σημαντική παρακαταθήκη άφησε το 2025 στην τουριστική βιομηχανία της χώρας καθώς τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης των 23,6 δισ. ευρώ ενώ η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 2 εκατ. τουρίστες, προσεγγίζοντας στο σύνολο τους έτους, τα 38 εκατ. επισκέπτες.

Ράλι αφίξεων τον Δεκέμβριο -Ηπιότερη αύξηση εσόδων

Την δυναμική του τρέχοντος έτους επισφράγισε μάλιστα ο Δεκέμβριος, ο οποίος μπορεί εσωτερικά να εμφάνισε αρρυθμίες, λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών που περιόρισαν τις μετακινήσεις των ντόπιων, κατά τα λοιπά όμως κινήθηκε δυναμικά έως και θεαματικά.

Για την ακρίβεια η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Δεκέμβριο του 2025 αυξήθηκε κατά 49% έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 1,315 εκατ. ταξιδιώτες. Η χώρα μάλιστα προσέλκυσε τουρίστες τόσο αεροπορικώς - οι αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 34,9% - αλλά κυρίως οδικώς - η ταξιδιωτική κίνηση μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 80,5%.

Αρνητικό πρόσημο στη μέση δαπάνη

Παρά την θεαματική αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης βέβαια η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων φάνηκε να ακολουθεί με ηπιότερο ρυθμό. Για την ακρίβεια αυξήθηκαν κατά 33% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, γεγονός που υποδεικνύει ότι η μέση δαπάνη των εισερχόμενων ταξιδιωτών μειώθηκε, σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες που κινείτο ανοδικά, κατά 10,6%.

Οι αγορές που στήριξαν το φινάλε

Δεδομένου μάλιστα ότι οι εισπράξεις από τις χώρες τροφοδότες της Ελλάδας με την υψηλότερη μέση δαπάνη - ΗΠΑ και Μ. Βρετανία - αυξήθηκαν, βάσει των στοιχείων του ταξιδιωτικού ισοζυγίου της ΤτΕ, η πτώση της μέσης δαπάνης εδράζεται εν μέρει στην αύξηση της οδικής ταξιδιωτικής κίνησης, η οποία εισφέρει παραδοσιακά χαμηλότερα στα τουριστικά έσοδα της χώρας. Σημειωτέον ότι πέρα από τις ΗΠΑ και την Μ. Βρετανία - οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις οποίες ενισχύθηκαν τον Δεκέμβριο κατά 6,1% και κατά 176% αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκαν και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ιταλία, κατά 59,4%.

Στον αντίποδα ρυθμούς φάνηκε να ρίχνει η γερμανική και η γαλλική αγορά με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να μειώνονται κατά 10% και κατά 13,5% αντίστοιχα παρότι μάλιστα η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 85,1%. Σε αντίθεση με τους Γερμανούς που φάνηκε να περιορίζουν τις ταξιδιωτικές τους δαπάνες χωρίς να σταματούν να ταξιδεύουν βέβαια, οι Γάλλοι περιόρισαν και τα ταξίδια τους στη χώρα μας, με την ταξιδιωτική κίνηση από την Γαλλία να εμφανίζεται μειωμένη κατά 14,2%, σε 36 χιλ. ταξιδιώτες έναντι του περυσινού Δεκεμβρίου. Από άποψη ταξιδιωτικής κίνησης οι αγορές που είχαν την μεγαλύτερη συνεισφορά στα έσοδα εμφάνισαν άνοδο. Συγκεκριμένα οι Ιταλοί επισκέπτες της χώρας αυξήθηκαν κατά 83,5% τον Δεκέμβριο του 2025 έναντι του 2024 ενώ οι Βρετανοί κατά 117,9%. Οι Αμερικανοί από την άλλη, αν και αριθμητικά λιγότεροι - η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 8,7% σε 60,9 χιλ. ταξιδιώτες έναντι του 2024 - φάνηκε να ξοδεύουν περισσότερο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε απόλυτους αριθμούς την μεγαλύτερη συνεισφορά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις του Δεκεμβρίου είχε το Ηνωμένο Βασίλειο με 83,8 εκατ. ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις, ακολούθησε η Γερμανία - που παραδοσιακά έρχεται πρώτη σε αφίξεις και εισπράξεις - με 60,3 εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι ΗΠΑ με 55,5 εκατ. ευρώ, παρότι ο αριθμός των ταξιδιωτών ήταν μειωμένος όπως προαναφέρθηκε. Την πεντάδα έκλεισαν η Ιταλία που εισέφερε 31,4 εκατ ευρώ και η Γαλλία με 15,9 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή τάσης στις αγορές

Σε επίπεδο έτους ωστόσο παρατηρήθηκε αναδιάταξη των προαναφερθέντων ισορροπιών με τις παραδοσιακά ισχυρότερες αγορές να διατηρούν μεν την πρωτοκαθεδρία τους σε έσοδα κι αφίξεις αλλά τις τάσεις να αλλάζουν εν μέρει.

Στην περίπτωση των αφίξεων για παράδειγμα η Γερμανία παρέμεινε η πρώτη αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με την ταξιδιωτική κίνηση να αυξάνει περαιτέρω το προηγούμενο έτος κατά 10,2% και να διαμορφώνεται σε 5,95 εκατ. ταξιδιώτες. Ανοδικά κατά 7,6% κινήθηκε και η βρετανική αγορά, η οποία ήταν η δεύτερη σε αφίξεις για την χώρα μας. Οι Βρετανοί ταξιδιώτες έφτασαν το 2025 τα 4,89 εκατ. επισκέπτες.

Η Γαλλία από την άλλη συνέχισε την πτωτική πορεία που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα, με την ταξιδιωτική κίνηση να εμφανίζει πτώση κατά 0,5% στο σύνολο του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε 1,98 εκατ. ταξιδιώτες. Μάλιστα οι Ιταλοί ταξιδιώτες, που εδώ και καιρό εμφανίζουν έντονα ανοδικές τάσεις, ξεπέρασαν σε απόλυτο αριθμό τους Γάλλους επισκέπτες της χώρας. Με άνοδο 8,6% στο σύνολο του 2025, αφίχθησαν στην χώρα μας 2,2 εκατ. επισκέπτες από την Ιταλία.

Τέλος ρυθμούς φάνηκε να ρίχνει και η αμερικανική αγορά, η οποία μεταπανδημικά στήριξε σθεναρά το αναπτυξιακό αφήγημα του κλάδου, μέσω και της αεροπορικής συνδεσιμότητας που πολλαπλασιάστηκε. Το 2025 ωστόσο η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ ενισχύθηκε οριακά έναντι της προηγούμενης χρονιάς - 0,2% - με τους Αμερικανούς επισκέπτες της χώρας να φτάνουν τα 1,55 εκατ.

Οι αγορές στόχοι για τη συνέχεια

Οι προαναφερθείσες αλλαγές επηρέασαν μερικώς και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, με τα συμπεράσματα να αποκαλύπτουν τις αγορές στις οποίες θα πρέπει να στοχεύσει η χώρα για να επιτύχει την ποιοτική κι όχι ποσοτική ενίσχυση της εν λόγω δραστηριότητας.

Βάσει των στοιχείων της ΤτΕ για παράδειγμα προκύπτει ότι οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,2% και διαμορφώθηκαν στα 3.784,0 εκατ. ευρώ, παρότι η ταξιδιωτική κίνηση ήταν ενισχυμένη κατά 10%.

Αντίστοιχα οι εισπράξεις από τους Ιταλούς επισκέπτες που όπως προαναφέρθηκε πολλαπλασιάστηκαν το 2025 έφτασαν τα 1,28 δισ. ευρώ εμφανίζοντας αύξηση 5,1%. Ακόμα κι έτσι όμως, δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εισπράξεις από την γαλλική αγορά, παρότι οι αφίξεις από την τελευταία εμφάνισαν μείωση. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία, αυξήθηκαν κατά 5,9% φτάνοντας τα 1,33 δισ. ευρώ.

Τέλος, την δυναμική της και από άποψη εισπράξεων διατήρησε η Βρετανική αγορά, που παραδοσιακά εμφανίζει υψηλή μέση δαπάνη. Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνισαν άνοδο 18,5% φτάνοντας τα 3,74 δισ. ευρώ και κινούμενες οριακά χαμηλότερα έναντι της γερμανικής αγοράς.

Αντίστοιχα οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1,72 δισ. ευρώ, παρότι η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι.