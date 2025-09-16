Ισπανία: Πιο αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομία το 2025

Τις προβλέψεις τους για την επίδοση της ισπανικής οικονομίας το 2025 αναβάθμισαν η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, «αποκαθιστώντας» το στάτους της Ισπανίας ως της χώρας με την κορυφαία οικονομική απόδοση μετά το απογοητευτικό β' τρίμηνο.
Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,7% το τρέχον έτος, από 2,6% που αναμενόταν προηγουμένως, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Carlos Cuerpo. Η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει από την πλευρά της ρυθμό ανάπτυξης 2,6%, από 2,4% που ανέμενε τον Ιούνιο. Ο ρυθμός ξεπερνά το 1,2% που προβλέπεται ως μέσος όρος για την Ευρωζώνη των 20.
Εστιάζοντας στο τρέχον τρίμηνο, η αναθεωρημένη πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας τοποθετεί την ανάπτυξη στο 0,6%-0,7%, με τη στήριξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης. Η κυβέρνηση προβλέπει 0,7%.
Η Ισπανία έχει ξεπεράσει τις άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης από το 2021, λαμβάνοντας ώθηση από τις δαπάνες των νοικοκυριών, την ανάκαμψη του τουρισμού και τις χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Ωστόσο, ενώ η εγχώρια ζήτηση είναι ισχυρότερη από ό,τι πριν από τρεις μήνες, η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι το βασικό της σενάριο επηρεάζεται κάπως από παράγοντες όπως η ισοτιμία του ευρώ.
Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η Τράπεζα της Ισπανίας ανέβασε επίσης ελαφρώς την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους στο 2,5%. Η αύξηση οφείλεται στις τιμές ενέργειας και τροφίμων, ενώ οι τιμές στις υπηρεσίες αναμένεται πιθανώς να είναι χαμηλότερες από ό,τι είχε προβλεφθεί, όπως αναφέρει η τράπεζα. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,7% το 2026.
Η επιβράδυνση αυτή σημειώνεται παρά το γεγονός ότι η απασχόληση στην Ισπανία έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, παρά την πολιτική αστάθεια που έχει περιορίσει σοβαρά την ικανότητα της κυβέρνησης να περάσει σημαντική νομοθεσία. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεν έχει ακόμη καταφέρει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό για φέτος.