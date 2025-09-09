Ρευματοκλοπές: Αύξηση 67% των εντοπισμένων κρουσμάτων – Πρόταση για αυστηρότερα μέτρα

Το 2025 έχουν καταγραφεί 15.554 περιπτώσεις μη καταμετρούμενης κατανάλωσης, αριθμός αυξημένος κατά 67% σε σχέση με πέρυσι, όπως σημείωσε σε εκδήλωση της ΡΑΑΕΥ στη ΔΕΘ το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ, Γιώργιος Αθανασιάδης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ενισχύσει σημαντικά το «οπλοστάσιό» του κατά των ρευματοκλοπών, όπως σημείωσε σε εκδήλωση της ΡΑΑΕΥ ο Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας του Διαχειριστή, Γιώργιος Αθανασιάδης, και επικεφαλής του νέου τμήματος του Διαχειριστή για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών. Σύμφωνα με τον κ. Αθανασιάδη, χρησιμοποιεί πλέον τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων και αλγόριθμους, έχει αυξήσει το τεχνικό προσωπικό με νέες προσλήψεις, ενώ πραγματοποιεί συστηματικές εκπαιδεύσεις για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ενδυνάμωση των εργαστηρίων.

Το αποτέλεσμα είναι να έχει αυξηθεί ο εντοπισμός κρουσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 2025 καταγράφηκαν 15.554 περιπτώσεις μη καταμετρούμενης κατανάλωσης, αριθμός αυξημένος κατά 67% σε σχέση με πέρυσι. Η αξία των περιστατικών αυτών αποτιμάται σε 58,5 εκατ. ευρώ (+72%), ενώ μόνο στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 οι εισπράξεις από σχετικές υποθέσεις ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 86% έναντι του 2024.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2024 αποτέλεσε ορόσημο για τις μη τεχνικές απώλειες, καθώς για πρώτη φορά σημειώθηκε αισθητή μείωσή τους στο δίκτυο, οι οποίες περιορίστηκαν στο 10,9%, έναντι 11,36% που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο έτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ η επαναλαμβανόμενη παραβατικότητα παραμένει ανοιχτό ζήτημα, λόγω αδυναμιών στη νομοθεσία και στη διοικητική διαχείριση. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αθανασιάδης υπογράμμισε πως ο Διαχειριστής έχει προτείνει την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων, όπως η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων που εντοπίζονται με κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας αξίας άνω των 10.000 ευρώ.

«Αντίδοτο» και οι έξυπνοι μετρητές

Όπλο στη μάχη κατά των ρευματοκλοπών θα αποτελέσει και οι έξυπνοι μετρητές. Μιλώντας στην ίδια εκδήλωση της ΡΑΑΕΥ, ο Γιώργος Λούκος, Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας στον ΔΕΔΔΗΕ, σημείωσε ότι οι εγκαταστάσεις έχουν φτάσει τις 1,3 εκατ. συσκευές.

Σήμερα προστίθενται 50.000 έξυπνοι μετρητές κάθε μήνα με στόχο να διπλασιαστούν το 2026. Έτσι, ο Διαχειριστής θα μπορέσει να καλύψει το ένα τρίτο όλων των καταναλωτών της χώρας στα τέλη του επόμενου έτους (1,87 εκατ.). Απώτερος στόχος είναι να εγκατασταθούν συνολικά 7,7 εκατ. μετρητές ως το 2030.

Αυτή τη στιγμή, εγκαθίστανται περίπου 50.000 ψηφιακά ρολόγια τον μήνα. Το νούμερο αυτό θα διπλασιαστεί το 2026, με συνέπεια στο τέλος του επόμενου έτους το 30% των παροχών να βρίσκονται σε διαδικασία τηλεμέτρησης.

Από το 2027, οι μηνιαίες εγκαταστάσεις θα υπερδιπλασιαστούν. Κι αυτό γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αντικατασταθούν όλα τα αναλογικά «ρολόγια» μέχρι το τέλος της 10ετίας.