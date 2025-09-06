Φράγκος (HIIF): Το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών έχει αναπτυξιακή αποστολή

Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα το οποίο θα διαχέει την καινοτομία σε όλους τους τομείς, ανέφερε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Γιώργος Ζαββός.

Στο ρόλο και τη σημασία του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλός του, Στέλιος Φράγκος, μιλώντας στο Growthfund Agora και στο πάνελ με τίτλο «Χρηματοδοτώντας και επενδύοντας στο αύριο». Όπως τόνισε, η νέα θυγατρική του Υπερταμείου ιδρύθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως καταλύτης επενδύσεων, αλλά και ως αρωγός στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα.

«Έχει ξεκάθαρη αναπτυξιακή αποστολή», δήλωσε ο κ. Φράγκος, εξηγώντας ότι στόχος είναι το Ταμείο να αποτελέσει έναν ισχυρό επενδυτικό βραχίονα, ο οποίος θα κατευθύνει κεφάλαια σε καίριους τομείς όπως η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Ήδη, το Ταμείο ξεκινά με κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ, ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η δράση του θα είναι «δυναμική, κλιμακούμενη και με μετρήσιμα αποτελέσματα».

Ο ίδιος παρουσίασε το πλαίσιο λειτουργίας του Ταμείου, σημειώνοντας ότι η σύστασή του έχει ολοκληρωθεί και έχει στελεχωθεί διοικητικά, ενώ προχωρά και η στελέχωση των υπόλοιπων λειτουργιών. Βασικός στόχος είναι η επένδυση σε υποδομές σε συνεργασία με επενδυτικούς οργανισμούς, κυρίως από το εξωτερικό. «Το νέο Ταμείο θα συνεργαστεί στενά με όλα τα εργαλεία και φορείς της ελληνικής Πολιτείας», είπε, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στις συνέργειες με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB) στάθηκε ο πρόεδρος της, Γιώργος Ζαββός, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, η HDB, σε συνεργασία με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχει χορηγήσει 76.000 δάνεια συνολικού ύψους 13,5 δισ. ευρώ σε 55.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες.

«Η ΕΑΤ δεν είναι μόνο αναπόσπαστο κομμάτι του νέου τοπίου του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά κυρίως αρχιτέκτονας του μετασχηματισμού του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, το οποίο πρέπει να στηριχθεί στην καινοτομία», ανέφερε.

Ο κ. Ζαββός, παρουσίασε επίσης το εύρος των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ, τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα βιωσιμότητας και τεχνολογίας. Ανέφερε ότι ήδη λειτουργεί ταμείο καινοτομίας ύψους 155 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα χορήγησης δανείων έως 400.000 ευρώ και επιδότηση 20% υπό προϋποθέσεις. Παράλληλα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, υπάρχει υποταμείο για νεοσύστατες επιχειρήσεις σε καινοτόμους τομείς.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί το HDB Academy, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα είναι έτοιμο και το Patent Fund. «Στόχος μας είναι να ενσωματώσουμε την καινοτομία σε όλους τους τομείς, ώστε να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα, που θα τη διαχέει σε ολόκληρη την οικονομία», κατέληξε ο κ. Ζαββός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ