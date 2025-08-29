Οικονομία | Διεθνή

Φον ντερ Λάιεν: Η Κομισιόν έλαβε αιτήματα 150 δισ. ευρώ για το σχέδιο επανεξοπλισμού

Newsroom
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δανείων ύψους 150 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της άμυνας πρόκειται να αξιοποιηθεί πλήρως, καθώς 19 κράτη-μέλη, ανάμεσά τους η Γαλλία, η Πολωνία και βέβαια η Ελλάδα, υπέβαλαν αιτήματα χρηματοδότησης, με τις Βρυξέλλες να επιδιώκουν την τόνωση των στρατιωτικών δαπανών.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Έχουμε φτάσει σε πλήρη κάλυψη. Παραδίδουμε τις δυνατότητες που χρειάζεται περισσότερο η Ευρώπη» δήλωσε χαρακτηριστικά την Παρασκευή.

Το σχέδιο, γνωστό ως πρόγραμμα SAFE, περιλαμβάνει δάνεια με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ και διοχετεύει τα κονδύλια στις κυβερνήσεις των κρατών-μελών για κοινές αγορές κρίσιμων στρατιωτικών συστημάτων, όπως η αεράμυνα και η αντιπυραυλική προστασία.

Η πρωτοβουλία προτάθηκε στις αρχές του έτους ως μέρος της πανευρωπαϊκής προσπάθειας για δραστική αύξηση των αμυντικών δαπανών, με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας αλλά και την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για περισσότερες δαπάνες εξοπλισμών από την Ευρώπη, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Τα κονδύλια θα διατεθούν αποκλειστικά για κοινές αγορές αμυντικών προϊόντων από τις κυβερνήσεις της ΕΕ, σε τομείς που η Επιτροπή έχει εντοπίσει ελλείψεις, όπως η αντιπυραυλική άμυνα, τα κυβερνοσυστήματα και τα drones.

