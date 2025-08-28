Οικονομία | Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,7% στη δύναμη του εμπορικού στόλου τον Ιούνιο

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση με του Ιουνίου 2024 προς τον Ιούνιο 2023 σημείωσε αύξηση 0,3%.

Αύξηση κατά 0,7% παρουσίασε τον Ιούνιο η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουνίου 2024, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση με του Ιουνίου 2024 προς τον Ιούνιο 2023 σημείωσε αύξηση 0,3%.

Η ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 3,4% τον μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2024. Μείωση 2,7% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου του έτους 2024 προς τον Ιούνιο 2023.

