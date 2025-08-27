Οικονομία | Ελλάδα

Πτώση τζίρου στα εστιατόρια: Έλληνες και τουρίστες κόβουν το φαγητό έξω - Το γράφημα της εβδομάδας

Κώστας Κετσιετζής
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πτώση τζίρου στα εστιατόρια: Έλληνες και τουρίστες κόβουν το φαγητό έξω - Το γράφημα της εβδομάδας
Λιγότερες έξοδοι για φαγητό, πιο «μαζεμένες» παραγγελίες και πιο αραιά ντελίβερι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης ακρίβειας για την αγορά εστίασης.

Λιγότερες έξοδοι για φαγητό, πιο «μαζεμένες» παραγγελίες και πιο αραιά ντελίβερι. Τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ για τον τζίρο των επιχειρήσεων εστίασης το β’ τρίμηνο ήρθαν να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου για σημαντική πτώση της κίνησης στα εστιατόρια και τις ταβέρνες τους τελευταίους μήνες, όχι μόνο από τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και από τους τουρίστες.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης το β΄ τρίμηνο του 2025 υποχώρησε κατά 2,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, καθώς διαμορφώθηκε στα περίπου 2,72 δισ. ευρώ από περίπου 2,8 δισ. ευρώ που ήταν πέρυσι. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι οι τιμές στα εστιατόρια το φετινό δεύτερο τρίμηνο ήταν ακριβότερες κατά 6,74%, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, τότε γίνεται σαφές πως η πραγματική κατανάλωση στα εστιατόρια μειώθηκε πολύ περισσότερο από τον τζίρο των επιχειρήσεων.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές (περιφερειακές ενότητες με μερίδιο πάνω από 1% στον ετήσιο τζίρο) η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 σημειώθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σαντορίνης (-21%), η οποία όμως και λόγω της σεισμικής δραστηριότητας είχε ζητήματα με τον τουρισμό. Η μικρότερη μείωση (0,2%) καταγράφηκε στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).

Made with Flourish

Στην Αττική, όπου καταγράφεται περίπου το 40% του ετήσιου τζίρου της αγοράς εστίασης, ο κύκλος εργασιών β τριμήνου ήταν μειωμένος κατά 3,5% σε σχέση με πέρυσι.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Εργασιακό: Οι ενέργειες εργοδότη ή εργαζόμενου που συνιστούν καταγγελία σύμβασης εργασίας

«Έξυπνοι» μετρητές: Σε τηλεμέτρηση ήδη πάνω από 1 εκατ. καταναλωτές - 1,4 δισ. ευρώ για πλήρη επέκταση

Προσωπικός αριθμός: Παράταση έως 5 Νοεμβρίου στην προθεσμία έκδοσης

tags:
Εστίαση
Εστιατόριο
Σαντορίνη
Δαπάνες
τουρίστες
Delivery
Το Γράφημα Της Εβδομάδας

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider