Βραζιλία: Επικοινωνία Λούλα - Τραμπ για δασμούς, οργανωμένο έγκλημα

Ο Λούλα ευχαρίστησε τον Τραμπ για την απόφασή του να εξαιρέσει από τους ανταποδοτικούς δασμούς τις εισαγωγές αρκετών βραζιλιάνικων προϊόντων

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα τηλεφώνησε σήμερα στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συζήτησε για το εμπόριο, την οικονομία και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την ενημέρωση από το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια.

Ο Λούλα ευχαρίστησε τον Τραμπ για την απόφασή του να εξαιρέσει από τους ανταποδοτικούς δασμούς τις εισαγωγές αρκετών βραζιλιάνικων προϊόντων, μεταξύ αυτών βοείου κρέατος και καφέ, συμπληρώνοντας ότι η Βραζιλία θέλει να προχωρήσει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα προϊόντα που εξακολουθούν να επηρεάζονται από τα μέτρα αυτά.

Κατά τη διάρκεια της 40λεπτης τηλεφωνικής συνδιάλεξης, ο Λούλα υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Βραζιλίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ