Ειδήσεις | Ελλάδα

Χατζηδάκης: Συνεχίζουμε στον δρόμο της κοινής λογικής, για να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά!

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χατζηδάκης: Συνεχίζουμε στον δρόμο της κοινής λογικής, για να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά!
Μήνυμα του αντιπροέδρου της ΝΔ για τα 10 χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Με αφορμή τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης προχώρησε στην πιο κάτω ανάρτηση:

«10 χρόνια με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας! Με αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες, με σημαντικές μεταρρυθμίσεις και με ενίσχυση της θέσης της χώρας. Χαίρομαι που έχω συμμετάσχει σε αυτή την πορεία: Με τη διάσωση της ΔΕΗ, με την εργασιακή μεταρρύθμιση, με την επίλυση του χρόνιου προβλήματος των εκκρεμών συντάξεων, με τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Και προχωράμε! Με σεμνότητα, με σοβαρότητα, με αυτοκριτική, όπου χρειάζεται, αλλά και με διάθεση να συνεχίσουμε στον δρόμο της κοινής λογικής, για να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τα «ανοιχτά μέτωπα» σε οδικές συμβάσεις Παραχώρησης / ΣΔΙΤ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι και πώς «κλειδώνουν» έκπτωση έως 20% στο λογαριασμό του 2026 - Ανοίγει η πλατφόρμα για τη δήλωση των ασφαλισμένων κατοικιών

Ποια ελληνικά νησιά κάνουν την δημογραφική ανατροπή - Δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πληθυσμιακή συρρίκνωση

tags:
Κωστής Χατζηδάκης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider