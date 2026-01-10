Ρούμπιο: Η Ουάσινγκτον "στηρίζει τον γενναίο λαό του Ιράν"

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε σήμερα την υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον λαό του Ιράν, όπου συνεχίζονται εδώ και 14 ημέρες οι διαδηλώσεις, ενώ έχει διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο από την Πέμπτη.

«Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν», έγραψε ο Ρούμπιο στο Χ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του προειδοποίησε ξανά χθες Παρασκευή τις αρχές του Ιράν: «Καλό θα ήταν να μην αρχίσετε να πυροβολείτε γιατί θα αρχίσουμε να πυροβολούμε κι εμείς».

«Αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, τότε θα παρέμβουμε», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος, εξηγώντας: «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε χερσαία στρατεύματα, αλλά σημαίνει ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ δυνατά, εκεί που πονάει».

Στο μεταξύ οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν, όπου χιλιάδες κάτοικοι ξεχύθηκαν στους δρόμους, σύμφωνα με βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν έχει αποκατασταθεί στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ