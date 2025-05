BoE: Μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης - Στο 4,25%

Το βασικό επιτόκιο της BoE ανέρχεται πλέον στο 4,25% από 4,5% προηγουμένως.

Την απόφαση να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης έλαβε η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), σε μία κίνηση που πιθανότατα θα ανακουφίσει δανειστές, επιχειρήσεις και καταναλωτές η οποία ανακοινώθηκε λίγο πριν την υπογραφή μίας εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το βασικό επιτόκιο της BoE ανέρχεται πλέον στο 4,25% από 4,5% προηγουμένως, εν μέσω ισχνής οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα αλλά και της αβεβαιότητας λόγω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Πέντε από τους εννέα υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας ψήφισαν υπέρ της μείωσης, με δύο μέλη να τάσσονται υπέρ μίας μεγαλύτερης μείωσης κατά 50 μονάδες βάσης και δύο υποστήριξαν ότι τα επιτόκια πρέπει να παραμείνουν σταθερά.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επανέλαβαν τις προβλέψεις τους ότι «η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να συνεχίσει σταδιακά και προσεκτικά υπό το πρίσμα της αστάθειας στην παγκόσμια οικονομία από τους σαρωτικούς δασμούς του Τραμπ».

«Οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να υποχωρούν και έτσι μπορέσαμε να μειώσουμε και πάλι τα επιτόκια σήμερα. Οι τελευταίες εβδομάδες έδειξαν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η παγκόσμια οικονομία. Για το λόγο αυτό πρέπει να επιμείνουμε σε μία σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση», ανέφερε ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι.

