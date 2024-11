Ιστορική, διπλή αναβάθμιση από Moody's για Κύπρο

Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι η εξέλιξη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις πολιτικές της Κυβέρνησης και στην οικονομία της Κύπρου.

Ο Oίκος Aξιολόγησης Moody’s προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας ανεβάζοντάς την για πρώτη φορά εδώ και 13 χρόνια στην επενδυτική βαθμίδα Α. Σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι η εξέλιξη αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις πολιτικές της Κυβέρνησης και στην οικονομία της Κύπρου.

«Αισθάνομαι περήφανος για τη σταθερά ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, οι ρυθμοί ανάπτυξης της οποίας είναι από τους ψηλότερους στην ΕΕ», αναφέρει ο Κύπριος Πρόεδρος και προσθέτει πως η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα και οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις φέρνουν θετικά αποτελέσματα και πως η μεγάλη επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και πρωτίστως του κυπριακού λαού.

Η σημερινή, εξαιρετικής σημασίας, διπλή αναβάθμιση από τον Oικο Aξιολόγησης Moody’s αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις πολιτικές της Κυβέρνησης και στην οικονομία της χώρας μας.

Αισθάνομαι περήφανος για τη σταθερά ανοδική πορεία της κυπριακής οικονομίας, οι ρυθμοί ανάπτυξης της… pic.twitter.com/CDlWbPzCdH

— President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) November 23, 2024