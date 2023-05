Μπιλ Άκμαν: Σε κίνδυνο το περιφερειακό τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν αποτύχει να αναθεωρήσουν και να διευρύνουν το καθεστώς που το διέπει, υποστήριξε ο Μπιλ Άκμαν της Pershing Square.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής τόνισε πως η First Republic δεν θα είχε χρεοκοπήσει εάν η Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) εγγυόταν προσωρινά τις καταθέσεις, ενώ θα δημιουργούσε ταυτόχρονα ένα νέο καθεστώς. «Αντίθετα, παρακολουθούμε τα ντόμινο να πέφτουν με μεγάλο συστημικό και οικονομικό κόστος», είπε.

Η First Republic Bank ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη τραπεζική χρεοκοπία στην ιστορία των ΗΠΑ και η τέταρτη περιφερειακή τράπεζα που κατέρρευσε από τις αρχές Μαρτίου μετά τη Silvergate Capital, τη Silicon Valley Bank και την Signature Bank.

The regional banking system is at risk. SVB's depositors' bad weekend woke up uninsured depositors everywhere. The rapid rise in rates impaired assets and drained deposits. Zeroing out shareholders and bondholders massively increased the banks’ cost of capital. CRE losses loom.…

— Bill Ackman (@BillAckman) May 3, 2023