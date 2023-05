ΤΑΙΠΕΔ: Έως 10 Ιουλίου οι προσφορές για τη νέα σύμβαση της Αττικής Οδού

Ορίστηκε η νέα ημερομηνία υποβολής προσφορών την ανάθεση της 25ετούς σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευσης της Αττικής Οδού. Μετά και τις «δεύτερες κάλπες» τα σπουδαία.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. ανακοίνωσε ότι η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών στον διαγωνισμό αναφορικά με την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού παρατείνεται έως την 10η Ιουλίου 2023, ώρα 17:00. Ο λόγος για τη νέα 25ετή σύμβαση παραχώρησης, διαγωνισμό που «τρέχει» το ΤΑΙΠΕΔ.

Μετά τις «κάλπες»

Ήταν μια εξέλιξη λίγο ως πολύ αναμενόμενη καθώς η μέχρι πρότινος ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή η 29η Μαΐου 2023, «έπεφτε» λίγες μόλις ημέρες μετά τις εκλογές (21/05), καθιστώντας την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων σχεδόν αδύνατη. Πλέον, το ΤΑΙΠΕΔ ορίζει νέα ημερομηνία για τον Ιούλιο, μετά και τος «δεύτερες κάλπες» (εφόσον χρειαστούν), επιβεβαιώνοντας όσα πρόσφατα είχε αποκαλύψει το insider.gr για θερινές προσφορές από τους διεκδικητές.

Βέβαια, μένει να φανεί αν τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα, με το Ταμείο να έχει δείξει ότι επιθυμεί να ολοκληρωθεί η φάση των προσφορών το συντομότερο δυνατόν καθώς μετά θα εκκρεμεί πλήθος διεργασιών (τυχόν ενστάσεις, προτιμητέος επενδυτής, έλεγχοι, Ελεγκτικό Συνέδριο, Βουλή, υπογραφή σύμβασης) με την τρέχουσα σύμβαση να λήγει Οκτώβριο του 2024 (των ΕΛΛΑΚΤΩΡ – ΑΒΑΞ).

Οι προσφορές θα δοθούν σε μια συγκυρία χρηματοοικονομικών προκλήσεων (επιτόκια κ.α.), με τον οδικό άξονα να κερδίζει εκ νέου έδαφος σε έσοδα και κυκλοφορία (μετά την πανδημία) και τις επεκτάσεις να έρχονται τα προσεχή χρόνια, όπως πρόσφατα ανέδειξε το insider.gr σε σχετικά του θέματα.

Οι διεκδικητές

Όπως είναι γνωστό, στην τελική φάση συμμετέχουν οι κορυφαίου εγχώριοι όμιλοι των υποδομών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ΑΒΑΞ, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Κοπελούζος, η Intrakat σε διεθνές σχήμα) αλλά και ισχυρά ξένα γκρουπ ή funds που είχαν προχωρήσει στην τελική φάση.

Υπενθυμίζεται ότι τη σύμβαση διεκδικούν οι: ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A, Consortium of AKTOR CONCESSIONS S.A. – AVAX S.A. – ARDIAN INFRASTRUCTURE, Consortium of BRISA – AUTO ESTRADAS de PORTUGAL S.A. – RUBICONE BIDCO S.A., Consortium of CORE INFRASTRUCTURE FUND III SCS (VAUBAN) – DIF INFRA 6 PARTICIPATIONS B.V. – EGIS PROJECTS S.A., Consortium of GEK ΤΕRΝΑ S.A. - FS ARK HOLDCO S.a.r.l., Consortium of MACQUARIE ASSET MANAGEMENT MOTORWAY HOLDINGS S.a.r.l. – FINCOP INFRASTRUCTURE LTD, Consortium of VINCI HIGHWAYS S.A.S. – VINCI CONCESSIONS S.A.S. – MYTILINEOS S.A. – MOBILITY PARTNER S.A.S., INC S.p.A. (GRUPPO FININC).

Στην πορτογαλική BRISA αναμένεται να «κουμπώσει» η INTRAKAT (με μερίδιο 30%), όπως πρόσφατα δήλωσε εκ νέου ο CEO της εισηγμένης, Αλ. Εξάρχου.

Επίσης, δεν λείπουν σενάρια για αποχωρήσεις ξένων ομίλων (π.χ. η γαλλική Ardian από την κοινοπραξία των ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΑΒΑΞ) που όμως δεν επιβεβαιώνονται επισήμως και για νέες ζυμώσεις - συνεργασίες ανάμεσα στα γκρουπ. Πάντως, πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν σύντομα να έχουμε νεότερα για τους Γάλλους αν και, εφόσον επιβεβαιωθεί η αποχώρησή τους, μάλλον υπάρχουν άλλοι ενδιαφερόμενοι (ξένα funds) να συνεργαστούν με τις ελληνικές εταιρίες που γνωρίζουν πολύ καλά εκ των έσω την παραχώρηση.