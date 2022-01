Ο Μπιλ Άκμαν ζητά «σοκ και δέος» για την αύξηση των επιτοκίων της Fed

Εν μέσω των προσδοκιών των διεθνών αγορών για αύξηση των βασικών επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) εντός του 2022, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος επενδυτής, Μπιλ Άκμαν, τονίζει την ανάγκη για μεγάλη άνοδο των επιτοκίων της, με μια κίνηση τράπεζας, ώστε να αντιμετωπιστεί ο ισχυρός πληθωρισμός που καταγράφεται στην αμερικανική οικονομία.

Σε αναρτήσεις του στο Twitter, ο Άκμαν τονίζει πως «καθώς έχει καταστεί κοινή γνώση πως η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια της 3 ή 4 φορές μέσα στο 2022 ώστε να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, οι αγορές αναμένουν πως οι αυξήσεις θα είναι της τάξης των 25 μονάδων βάσης. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι η απώλεια της αξιοπιστίας της Fed που βλέπει τον εαυτό της ως μαχητή του πληθωρισμού» συμπλήρωσε ο Άκμαν.

While it has become conventional wisdom that the @federalreserve will raise rates 3 to 4 times this year to mitigate inflation, the market expects 25 bp increments. The unresolved elephant in the room is the loss of the Fed’s perceived credibility as an inflation fighter and

