Ανδρουλάκης: Στόχος να είμαστε κυβέρνηση έστω και με μία ψήφο

Για τις πολιτικές εξελίξεις, τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται στις 22-25 Απριλίου.

Ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ότι, μετά τα χρόνια των μνημονίων, η κοινωνία ανέμενε μια διαφορετική πορεία διακυβέρνησης και όχι δισεκατομμύρια ευρωπαϊκών πόρων που δεν κατέληξαν στην ανάταξη της παραγωγικής βάσης. Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι αν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός και δεν έκανε τίποτα για τέσσερα χρόνια, μέχρι να έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, «θα υπήρχε δομικό ζήτημα διαφθοράς στη χώρα».

Σε ό,τι αφορά τη Δικαιοσύνη, είπε: «προφανώς τη στηρίζουμε, αλλά έχουμε χρέος ως πολίτες να κρίνουμε και τις αποφάσεις». Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην πρόταση του κόμματός του που περιλαμβάνει δύο πυλώνες: 8% φορολόγηση στα κέρδη - άρα 370 εκατ. ευρώ για το κράτος - αλλά και 8% στα μερίσματα - άρα 230 εκατ. ευρώ, για την επιτάχυνση της πληρωμής του αναβαλλόμενου φόρου.

Για την επόμενη μέρα στο πολιτικό σκηνικό, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε: «στόχος μας είναι η πρώτη θέση, έστω και με μια ψήφο, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο ελληνικός λαός». Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ γίνει πρώτο κόμμα, σε ποιους θα απευθυνθεί, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «σε αυτούς που θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός. Δεν μπορούμε να συζητάμε με δημοσκοπικά ή κοινοβουλευτικά δεδομένα σήμερα. Οι Έλληνες θα επιλέξουν έναν συσχετισμό. Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμά μας».

Σε σχέση με τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην απογοήτευση του κόσμου συνολικά από το πολιτικό σύστημα, γι’αυτό, όπως είπε: «οι περισσότεροι δεν απαντούν καθώς δεν έχουν αποφασίσει».

Ερωτηθείς, τέλος, από τον Εκδότη της εφημερίδας «Το Βήμα», κ. Γιάννη Πρετεντέρη, για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την εξωτερική πολιτική της χώρας, αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και τη διαμόρφωση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στο ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον.