Η IL TOTO στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Στις κορυφαίες αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον χώρο της εστίασης συγκαταλέγεται η IL TOTO.

Στις κορυφαίες αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρήσεις και ταχύτερα αναπτυσσόμενη στον χώρο της εστίασης συγκαταλέγεται η IL TOTO, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Όπως τονίζεται, οι επιχειρήσεις που ξεχώρισαν για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και τις οικονομικές τους επιδόσεις, βρέθηκαν για 11η χρονιά στο επίκεντρο της κορυφαίας γιορτής αναγνώρισης του ελληνικού επιχειρείν.

Τις επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στην ανάπτυξη της χώρας, δημιουργούν αξία, επενδύουν, καινοτομούν και ενισχύουν τη διεθνή παρουσία της ελληνικής οικονομίας, ανέδειξε για 11η χρονιά ο θεσμός «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας», με βάση τα επίσημα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές εκθέσεις τους.

Η φετινή Τελετή Απονομής, που διοργάνωσε η Direction Business Network τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 στο Domus-Asteria Glyfada, συγκέντρωσε 450 ανώτατα και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπροσώπους της πολιτείας και της θεσμικής ηγεσίας, καθώς και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η IL TOTO Α.Ε. διακρίθηκε ως Greek Business Champion στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026», έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας στην Ελλάδα.

Η βράβευση της IL TOTO αποτελεί ακόμα μια σημαντική αναγνώριση της συνεχούς αναπτυξιακής της πορείας και της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας ότι η συνέπεια, η ποιότητα και η διαρκής επένδυση στην εξέλιξη οδηγούν σε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Με αφορμή τη διάκριση, η Διευθύνουσα Σύμβουλος και συνιδρύτρια της IL TOTO, Γεωργία Θεοδώρη, δήλωσε: «Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί για εμάς μια μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μια σημαντική επιβεβαίωση της πορείας που έχουμε χαράξει όλα αυτά τα χρόνια. Πίσω από κάθε βραβείο βρίσκονται οι άνθρωποί μας, οι συνεργάτες μας και οι franchisees του δικτύου μας, που με συνέπεια, αφοσίωση και κοινό όραμα συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη της IL TOTO».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι αποτελούν μέρος αυτής της διαδρομής, καθώς και τους πελάτες μας, που μας εμπιστεύονται και μας επιλέγουν καθημερινά. Η εμπιστοσύνη τους είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για εμάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, στην ανάπτυξη του δικτύου μας και στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τους συνεργάτες, τους ανθρώπους και τους καταναλωτές μας» πρόσθεσε.

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2025

Η διάκριση της IL TOTO ως Greek Business Champion έρχεται ως επιστέγασμα μιας εντυπωσιακής αναπτυξιακής πορείας. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση του 2025 ανήλθε στα 22,42 εκατ. ευρώ, έναντι 15,69 εκατ. ευρώ το 2024 και 10,18 εκατ. ευρώ το 2023. Η αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2024 διαμορφώθηκε στο 42,9%, ενώ συγκριτικά με το 2023 η συνολική ανάπτυξη ξεπέρασε το 120%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας και τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου της.

Η συνεχής ενίσχυση της παρουσίας της IL TOTO, οι στρατηγικές επενδύσεις και η εμπιστοσύνη που δείχνουν καθημερινά οι καταναλωτές και οι συνεργάτες της αποτελούν τους βασικούς πυλώνες αυτής της επιτυχίας. Σήμερα, η IL TOTO, η εταιρεία που ίδρυσαν ο Βασίλης και η Γεωργία Θεοδώρη, διαθέτει δίκτυο άνω των 220 καταστημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, συνεχίζοντας να επεκτείνεται δυναμικά μέσα από ένα επιτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης franchise.