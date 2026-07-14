Μαρινάκης: «Για 45 χρόνια, μέχρι το 2019, αν έκανες κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, ήσουν επαναστάτης»

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ήταν πολύ καλό μήνυμα ότι παραβρέθηκαν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα.

«Προφανώς όλα αυτά θα τα απαντήσει η Δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στους δικαστές, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα, εκείνοι μόνο μπορούν να αξιολογήσουν τα δεδομένα και να κρίνουν την τύχη των κατηγορούμενων. Εφόσον ασκείται δίωξη, είναι κατηγορούμενοι.

Είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο ότι μετά από πολύμηνες, ενδεχομένως πολυετείς έρευνες, από ό,τι φάνηκε από όσα είπε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ξανάνοιξε ο φάκελος και συνελέγησαν στοιχεία. Το ποια είναι τα στοιχεία και πόσο είναι δεμένα τα στοιχεία, ελπίζουμε να είναι δεμένα, ως προς το ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις για μια τραγωδία. Η Μαρφίν είναι μια τραγωδία, μια ανοιχτή πληγή που παρέμεινε ανοιχτή για 16 χρόνια και είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε κανείς να προσπεράσει. Η απάντηση στην τρομοκρατία είναι μόνο συλλήψεις, απόδοση δικαιοσύνης και όχι αυτός ο τοξικός λόγος, ο οποίος είναι εντυπωσιακός. Δηλαδή ακόμα και σήμερα υπάρχει, είναι εντυπωσιακό ότι υπάρχει και οφείλουμε να τον αφήσουμε πίσω» είπε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Ρarapolitika fm, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις συλλήψεις για την υπόθεση της Μαρφίν. Και προσέθεσε:

«Καταλαβαίνω ότι αυτό που ειρωνεύονταν κάποιοι ως ελληνικό FBI και στη συγκεκριμένη υπόθεση αλλά και σε πολλές άλλες υποθέσεις έχει καταφέρει να ”βάλει τα γυαλιά” σε αυτούς που κορόιδευαν τότε. Δεν είναι μόνο η σύλληψη των κατηγορούμενων και φερόμενων ως δραστών για την Μαρφίν, μέχρι να αποφασίσει η Δικαιοσύνη τελικά. Είναι και άλλες πολλές δεκάδες υποθέσεις. Είναι χιλιάδες συλλήψεις. Είναι σημαντικές επιτυχίες σε εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων.

Και είναι η γνωστή συζήτηση που κάνουμε πάρα πολλές φορές, αν τελικά το ότι εξαρθρώνεται ένα κύκλωμα είτε στην πολεοδομία, είτε στην εφορία, είτε γύρω από τις φυλακές είναι κάτι που πρέπει να πιστωθεί ή να χρεωθεί η κυβέρνηση. Να πιστωθεί στην κυβέρνηση, να χρεωθεί η κυβέρνηση. Εγώ θεωρώ ότι η εγκληματικότητα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Είναι μια κοινή διαπίστωση. Μια κυβέρνηση γιατί κρίνεται για τα αντανακλαστικά που έχει, το πόσες παραπάνω συλλήψεις επιτυγχάνονται επί των ημερών της και βέβαια την πολιτική βούληση, γιατί είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Όχι τόσο στο αν θα συλληφθούν εγκληματίες, τρομοκράτες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κυβέρνηση που να μην το θέλει αυτό. Υπήρχαν βέβαια κάποιες κυβερνήσεις που απαξίωναν τις μολότοφ. Μια κυβέρνηση κρίνεται για όλα αυτά, για τις νομοθετήσεις που κάνει. Τώρα πλέον δικάζονται με πολύ πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο, να το πούμε και αυτό. Και η βούληση φαίνεται και σε άλλες περιπτώσεις για παράδειγμα στα πανεπιστήμια».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι ήταν πολύ καλό μήνυμα ότι παραβρέθηκαν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα. «Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε» είπε και συμπλήρωσε:

«Δεν θα γυρίσω να σας πω αυτό που κάναν κάποιοι άλλοι, ότι ο οποιοσδήποτε στο πολιτικό σύστημα είναι συμμέτοχος, ηθικός αυτουργός ή πολύ χειρότερα δολοφόνος. Σε καμία περίπτωση. Και κανένας σε κανένα κόμμα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ να επιθυμεί μια τέτοια κατάληξη. Αλλά κάθε φορά που δικαιολογείς μια κατάληψη που είναι μια παράνομη πράξη σε ένα πανεπιστήμιο, κάθε φορά που ενώ θα έπρεπε ως αντιπολίτευση να είσαι με τις βιβλιοθήκες -βλέπε Αριστοτέλειο- και όχι με τις βαριοπούλες, κάθε φορά που χαρακτηρίζεις ως παρέμβαση το να πάνε κάποιοι στο σπίτι ενός πολιτικού, ενός δημοσιογράφου, ρίχνεις και εσύ νερό στο μύλο πράξεων που η κλιμάκωσή τους οδηγεί ακόμη και σε μια δολοφονία».

Επιπλέον τόνισε ότι για 45 χρόνια, μέχρι το 2019, «αν έκανες κατάληψη σε ένα πανεπιστήμιο, άρα δεν άφηνες τον καθηγητή να μπει στη σχολή του, τον φοιτητή να σπουδάσει, τον πατέρα και την μητέρα του φοιτητή να πληρώνει χαμένα εξάμηνα, δεν ήσουν παραβατικός, εγώ θα πω εγκληματίας, ήσουν επαναστάτης». «Ζούμε σε μια χώρα που ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, όχι μικρό, βάφτιζε επαναστάτη έναν εγκληματία, έναν παραβατικό» τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ερώτηση για την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι θα μπορούσε η ΝΔ να συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά εάν δεν έβαζε το βέτο ως προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε ότι δεν είναι αυτή η θέση της κυβέρνησης και ότι ο στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ