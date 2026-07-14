Ανεξαρτητοποιήθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές.

Την αποχώρηση του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος.

Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε στους 21 βουλευτές.

Στην επιστολή του αναφέρει:

«Με την παρούσα επιστολή και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του Κανονισμού της Βουλής, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και από τούδε και στο εξής θα είμαι ανεξάρτητος Βουλευτής Αχαΐας».