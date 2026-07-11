Apple: Κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI - Την κατηγορεί για βιομηχανική κατασκοπία

Η αγωγή προμηνύει μια μεγάλη δικαστική και επιχειρηματική σύγκρουση για το ποιος θα ελέγξει τη νέα γενιά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Apple κατέθεσε την Παρασκευή αγωγή κατά της OpenAI και δύο πρώην εργαζομένων της, κατηγορώντας τους για παράνομη ιδιοποίηση εμπορικών μυστικών με σκοπό να ωφεληθεί η προσπάθεια της εταιρείας πίσω από το ChatGPT να επεκταθεί στην αγορά του καταναλωτικού υλικού. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή κλιμάκωση της ήδη τεταμένης σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών.

Σύμφωνα με το Reuters, στην αγωγή, η Apple κατηγορεί την OpenAI ότι οργάνωσε μια ευρείας κλίμακας προσπάθεια για τη συστηματική απόκτηση και εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρείας, αξιοποιώντας πρώην εργαζομένους, πρακτικές προσλήψεων και σχέσεις με προμηθευτές, προκειμένου να επιταχύνει την είσοδό της στην αγορά των συσκευών καταναλωτικής τεχνολογίας.

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για τα εμπορικά μυστικά άλλων εταιρειών», ανέφερε η OpenAI σε ανακοίνωσή της. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.»

Η αγωγή προμηνύει μια μεγάλη δικαστική και επιχειρηματική σύγκρουση για το ποιος θα ελέγξει τη νέα γενιά συσκευών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες ενδέχεται να μη βασίζονται στις παραδοσιακές εφαρμογές ή στα συμβατικά λειτουργικά συστήματα. Εάν αυτές οι συσκευές γνωρίσουν εμπορική επιτυχία, θα μπορούσαν να αποσπάσουν την προσοχή των καταναλωτών από το iPhone, το προϊόν με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της Apple. Αναλυτές εκτιμούν ότι η OpenAI εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη ενός δικού της τηλεφώνου ή άλλης έξυπνης συσκευής.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο τεχνολογικών εταιρειών έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις τους, καθώς η κούρσα για την ανάπτυξη προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης έχει εντείνει τον ανταγωνισμό τόσο για την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών όσο και για την απόκτηση ιδιόκτητης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

«Η Apple βλέπει την OpenAI να μετατρέπεται από συνεργάτη σε πιθανό ανταγωνιστή, ενώ η OpenAI επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από το iPhone και να δημιουργήσει μια άμεση σχέση με τους καταναλωτές», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε. «Ακόμη κι αν οι κατηγορίες δεν αποδειχθούν, η αγωγή θα μπορούσε να καθυστερήσει τις φιλοδοξίες της OpenAI στον τομέα του καταναλωτικού hardware και να αποδυναμώσει περαιτέρω μια συνεργασία που ήδη γίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη.»

Η αγωγή της Apple, η οποία κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας, έρχεται λίγο μετά την επιτυχή απόκρουση από την OpenAI μιας νομικής πρόκλησης που είχε ασκήσει η xAI του Έλον Μασκ.

Οι δύο πρώην εργαζόμενοι της Apple που κατονομάζονται στην αγωγή είναι ο Τσανγκ Λιου (Chang Liu), πρώην ανώτερος μηχανικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, και ο Τανγκ Γιου Ταν (Tang Yew Tan), πρώην αντιπρόεδρος σχεδιασμού προϊόντων για το iPhone και το Apple Watch. Κανείς από τους δύο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Apple υποστηρίζει ότι ο Λιου δεν επέστρεψε έναν φορητό υπολογιστή εργασίας που του είχε παραχωρήσει η εταιρεία και ότι στη συνέχεια εκμεταλλεύτηκε ένα κενό ασφαλείας στον μηχανισμό ταυτοποίησης για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο της Apple, από όπου κατέβασε «δεκάδες εμπιστευτικά αρχεία της Apple που σχετίζονται με το υλικό (hardware)».

Η κατασκευάστρια του iPhone ισχυρίζεται επίσης ότι ο Ταν, επικεφαλής του τμήματος hardware της OpenAI, «χρησιμοποιούσε συστηματικά εμπιστευτικές πληροφορίες της Apple προς όφελος της OpenAI» πριν από την αποχώρησή του από την εταιρεία, αποστέλλοντας στον προσωπικό του λογαριασμό πληροφορίες σχετικά με προμηθευτές της Apple και εσωτερικές συνοπτικές αναλύσεις για τον κλάδο. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Ταν εργάστηκε πάνω στο iPhone για το μεγαλύτερο μέρος της 24ετούς θητείας του στην Apple.

Η Apple υποστηρίζει ακόμη ότι ο Ταν παρότρυνε εργαζομένους της Apple να μεταφέρουν εξαρτήματα της εταιρείας στις συνεντεύξεις πρόσληψης στην OpenAI, ώστε να χρησιμοποιούνται σε συνεδρίες «παρουσίασης και επίδειξης» («show and tell»). Στην αγωγή της, η Apple επικαλείται περιστατικό κατά το οποίο ένας υποψήφιος για θέση εργασίας στην OpenAI φέρεται να δήλωσε: «Δεν ήξερα καν ότι μπορούσαμε να παίρνουμε αυτά τα πράγματα από το γραφείο.»

Ως εναγόμενοι κατονομάζονται επίσης το OpenAI Foundation, η OpenAI Group PBC — ο εμπορικός βραχίονας της εταιρείας - καθώς και η io Products, την οποία εξαγόρασε η OpenAI.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

Στην αγωγή της, η Apple υποστηρίζει ότι τον Φεβρουάριο απέστειλε επιστολή στην OpenAI εκφράζοντας την ανησυχία της ότι εμπιστευτικές πληροφορίες της είχαν περιέλθει στην κατοχή της εταιρείας και ζητώντας να συζητηθεί το θέμα, χωρίς όμως να λάβει καμία απάντηση.

Σύμφωνα με την αγωγή, περισσότεροι από 400 πρώην εργαζόμενοι της Apple εργάζονται πλέον στην OpenAI, γεγονός που, όπως αναφέρει η εταιρεία, σημαίνει ότι «δεν προκαλεί έκπληξη» το ότι ορισμένοι από αυτούς διαθέτουν γνώση εμπιστευτικών πληροφοριών της.

«Το γεγονός ότι η OpenAI απασχολεί πλέον άτομα στα οποία η Apple είχε εμπιστευθεί τα εμπορικά της μυστικά δεν της δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να επιταχύνει τις προσπάθειές της στον τομέα του hardware», αναφέρει η Apple στην αγωγή της.

Η Apple ισχυρίζεται επίσης ότι εργαζόμενοι της OpenAI επιχείρησαν να αποσπάσουν εμπιστευτικές πληροφορίες από προμηθευτές της. Σε μία περίπτωση, σύμφωνα με την αγωγή, ένας προμηθευτής φέρεται να εφάρμοσε μια μυστική τεχνική επεξεργασίας μετάλλων, επειδή πίστευε ότι η OpenAI είχε λάβει την άδεια της Apple να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Ο Μαρκ Λέμλεϊ, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, δήλωσε ότι η αγωγή της Apple «έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μια πολύ σημαντική υπόθεση». Ωστόσο, επισήμανε ότι ορισμένοι από τους ισχυρισμούς της Apple - όπως η πρόσληψη εκατοντάδων πρώην εργαζομένων της από την OpenAI - δεν συνιστούν παρανομία στην Καλιφόρνια, όπου η ανάπτυξη της Σίλικον Βάλεϊ ευνοήθηκε, μεταξύ άλλων, από τη νομοθεσία που επιτρέπει στους εργαζομένους να μετακινούνται σε ανταγωνιστικές εταιρείες.

«Αν όμως αληθεύουν οι ισχυρισμοί της Apple ότι οι εργαζόμενοι πήραν μαζί τους εμπιστευτικά έγγραφα και ότι η OpenAI τα χρησιμοποιεί, τότε αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την OpenAI», δήλωσε ο Λέμλεϊ.

Η Καμίλα Χρντί, καθηγήτρια Νομικής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Rutgers, εκτίμησε ότι η υπόθεση ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα σύνθετη, καθώς οι περισσότερες προηγούμενες δικαστικές διαμάχες που αφορούσαν την τεχνητή νοημοσύνη και τα εμπορικά μυστικά σχετίζονταν με λογισμικό και όχι με συσκευές hardware.

«Αγωγές για παραβίαση εμπορικών μυστικών κατατίθενται συχνά στον τεχνολογικό κλάδο και, συνήθως, όσο εξελίσσεται η διαδικασία, αποκαλύπτονται πολύ περισσότερα στοιχεία. Η OpenAI, πάντως, δεν είναι ένας εναγόμενος που δεν διαθέτει τους πόρους για να υπερασπιστεί τον εαυτό του», δήλωσε η Χρντί.

Υποβόσκουσα ένταση

Πηγή με γνώση της υπόθεσης είχε δηλώσει στο Reuters τον Μάιο ότι η OpenAI εξέταζε τις νομικές επιλογές της απέναντι στην Apple, μεταξύ των οποίων και την αποστολή επίσημης ειδοποίησης για παραβίαση σύμβασης, χωρίς όμως να αποκλείεται η μη κατάθεση πλήρους αγωγής.

Το 2024, η Apple ανακοίνωσε την ενσωμάτωση της τεχνολογίας Apple Intelligence στις εφαρμογές της, συμπεριλαμβανομένης της Siri, ενώ παράλληλα έφερε το chatbot ChatGPT της OpenAI στις συσκευές της.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν απαντήσεις από το ChatGPT μέσω της Siri, ενώ οι κάτοχοι iPhone μπορούν επίσης να εγγράφονται απευθείας σε συνδρομές του ChatGPT μέσα από το μενού ρυθμίσεων του iOS.

Τον περασμένο μήνα, η Apple κυκλοφόρησε την πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της Siri, δύο χρόνια αφότου είχε υποσχεθεί σημαντικές βελτιώσεις, οι οποίες είχαν καθυστερήσει επανειλημμένα.

Πέρυσι, η OpenAI εξαγόρασε τη νεοφυή εταιρεία hardware io Products, που είχε ιδρύσει ο πρώην σχεδιαστής της Apple Τζόνι Άιβ (Jony Ive), έναντι 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της να επεκταθεί πέρα από το λογισμικό και στην αγορά των καταναλωτικών συσκευών. Ο Άιβ δεν κατονομάζεται στην αγωγή.