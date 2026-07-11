Ρωσία: Η απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ επιτείνει την παγκόσμια κρίση προσφοράς

Οι τιμές εκτοξεύονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

Η απόφαση της Ρωσίας να απαγορεύσει αυτή την εβδομάδα τις εξαγωγές ντίζελ προκάλεσε έντονες αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, επιδεινώνοντας τις ελλείψεις του συγκεκριμένου βιομηχανικού καυσίμου και εκτοξεύοντας τις τιμές, ακόμη και σε χώρες που δεν προμηθεύονται πλέον ντίζελ από τη Μόσχα.

Το ντίζελ αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και η απότομη άνοδος των τιμών του μπορεί να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, λόγω του ευρέος φάσματος χρήσεών του, από τη λειτουργία βιομηχανικών μηχανημάτων και γεωργικού εξοπλισμού έως τις βαριές μεταφορές και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η προσφορά ντίζελ παραμένει περιορισμένη εδώ και χρόνια, λόγω της ισχυρής ζήτησης που ακολούθησε την πανδημία, αλλά και των μειώσεων στην παραγωγή που συνόδευσαν το κλείσιμο διυλιστηρίων στη Δύση. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην αγορά.

Η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, και τυχόν διακοπές στη λειτουργία των διυλιστηρίων της μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε καύσιμα. Οι ρωσικές εξαγωγές είχαν ήδη αρχίσει να επιβραδύνονται πριν από την επιβολή της απαγόρευσης, λόγω ελλείψεων στην εγχώρια αγορά που προκλήθηκαν από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την εταιρεία Kpler, οι φορτώσεις ντίζελ από τη Ρωσία ανήλθαν μόλις σε 234.000 βαρέλια ημερησίως κατά το διάστημα από 1 έως 10 Ιουλίου, έναντι 400.000 βαρελιών ημερησίως τον Ιούνιο και περίπου 817.000 βαρελιών ημερησίως κατά μέσο όρο το 2025.

Πρόσθετη πίεση στην ήδη περιορισμένη προσφορά ντίζελ άσκησε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, λίγες μόλις ώρες αφότου η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη την απαγόρευση των εξαγωγών της. Η εξέλιξη αυτή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στις εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, που επίσης δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, έδειξαν ότι τα αποθέματα ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά περισσότερο από 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, διαμορφούμενα στα 97,8 εκατομμύρια βαρέλια στις 3 Ιουλίου, επίπεδο κατά 6% χαμηλότερο από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

«Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, σε συνδυασμό με τη διακοπή των ρωσικών εξαγωγών και την εντυπωσιακή έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), ανάγκασαν όσους είχαν τοποθετηθεί στην πτώση της αγοράς αποσταγμάτων να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους», έγραψε σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες του την Πέμπτη ο σύμβουλος της Gulf Oil, Τομ Κλόζα.

Οι τιμές εκτοξεύονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη δεν εισάγουν πλέον καύσιμα από τη Ρωσία, λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία. Ωστόσο, η απαγόρευση των ρωσικών εξαγωγών προκάλεσε απότομη άνοδο στις τιμές του ντίζελ και στις δύο αγορές, αναδεικνύοντας τον στενά διασυνδεδεμένο χαρακτήρα της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αμερικανικό ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (ULSD) σημείωσαν άνοδο 11% την Τετάρτη, φθάνοντας τα 154 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή περίπου 80 δολάρια υψηλότερα από την τιμή του αργού πετρελαίου WTI.

Την ίδια στιγμή, τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για gasoil χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο κατέγραψαν ιστορικά υψηλό premium έναντι του αργού Brent, φθάνοντας τα 60,77 δολάρια ανά βαρέλι.

Η απώλεια των ρωσικών εξαγωγών μειώνει τη διαθέσιμη παγκόσμια προσφορά, αναγκάζοντας τους παραδοσιακούς αγοραστές της Ρωσίας, όπως η Βραζιλία και η Τουρκία, να ανταγωνίζονται τις ευρωπαϊκές χώρες και άλλους εισαγωγείς για φορτία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής και της γεωργίας.

Όπως δήλωσε ο αναλυτής της Vortexa, Μικ Στράουτμαν, εάν η Τουρκία αποφασίσει να διαθέσει το σύνολο της εγχώριας παραγωγής της αποκλειστικά στην εσωτερική αγορά, θα περιοριστεί μια σημαντική πηγή ντίζελ που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεσόγειο κατά τη θερινή περίοδο αιχμής της ζήτησης.

Η άνοδος των τιμών του ντίζελ σημαίνει επίσης ότι το κόστος για τους αγρότες ενδέχεται να αυξηθεί ενόψει της περιόδου σποράς στο Νότιο Ημισφαίριο και της περιόδου συγκομιδής στο Βόρειο Ημισφαίριο, καθώς οι αγρότες της Βραζιλίας και της αμερικανικής Μεσοδυτικής ζώνης θα ανταγωνίζονται για τις ίδιες διαθέσιμες ποσότητες καυσίμου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν ο βασικός προμηθευτής ντίζελ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας όταν διαταράχθηκε η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ. Όμως κάθε βαρέλι που πλέον κατευθύνεται προς τη Λατινική Αμερική είναι ένα βαρέλι λιγότερο για την Ευρώπη», δήλωσε η Κίλιν Ταμ, επικεφαλής του τομέα διύλισης της συμβουλευτικής εταιρείας FGE NexantECA. «Και αυτό συμβαίνει τη στιγμή που τα αποθέματα ντίζελ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην περιοχή ARA (Άμστερνταμ–Ρότερνταμ–Αμβέρσα) βρίσκονται ήδη σημαντικά χαμηλότερα από τα ιστορικά επίπεδα για την εποχή του έτους.»

Η Ταμ πρόσθεσε ότι η αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή σημαίνει επίσης πως η χαλάρωση των περιορισμών στις εξαγωγές καυσίμων από την Κίνα, που εφαρμόστηκε τον Ιούλιο, δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο, περιορίζοντας έτσι τις πιθανότητες να υπάρξει ανακούφιση στην παγκόσμια αγορά από την πλευρά της Ασίας.