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Αραγτσί: Το Ιράν τήρησε το λόγο του

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Αραγτσί: Το Ιράν τήρησε το λόγο του
Αμπάς Αραγτσί / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Ο Ιρανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για "παραβίαση" της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Το Ιράν "τήρησε τον λόγο" του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχειρία, για την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε, σημείωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

"Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει τηρήσει τον λόγο του", ανέφερε σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Αραγτσί, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον για "παραβίαση" της εκεχειρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

"Η παραβίαση αυτή προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι ΗΠΑ. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα: δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος", πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

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tags:
Ιράν
ΗΠΑ
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