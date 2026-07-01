Τραμπ: Ξεπέρασαν τα 1,4 δισ. δολ. τα έσοδά του από crypto το 2025

Κέρδη που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025 από επιχειρηματικές συναλλαγές με κρυπτονομίσματα κατέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κέρδη που ξεπέρασαν το 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια το 2025 από επιχειρηματικές συναλλαγές με κρυπτονομίσματα κατέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την ετήσια δήλωση οικονομικών συμφερόντων που δημοσιοποίησε το Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας, μία απόδειξη πως ο Τραμπ αντλεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν επωφεληθεί από τις πολιτικές του.

Στην έκθεση των 927 σελίδων, αναφέρεται ότι οι εταιρείες του έλαβαν σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια από την World Liberty Financial, μια crypto επιχείρηση που ίδρυσε αυτός και οι γιοι του μαζί με τα παιδιά του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Από αυτά τα έσοδα, περισσότερα προήλθαν από 520 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων και περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση συμμετοχών στην επιχείρηση World Liberty, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης 635 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από το meme coin του, του οποίου η αξία έχει καταρρεύσει από τότε που το λάνσαρε λίγες μέρες πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Τριπλασιασμός περιουσίας

H δραστηριότητα του αμερικανού προέδρου στον τομέα των κρυπτονομισμάτων είναι η βασική αιτία που σχεδόν τριπλασίασε την προσωπική του περιουσία, η οποία από τα 2,3 δισ. έφτασε στα 6,5 δισ. δολάρια μεταξύ του 2024 και του 2026, σύμφωνα με τον ιστότοπο του περιοδικού Forbes.

Οι Τραμπ --ο πρόεδρος Ντόναλντ κι οι τρεις γιοι του-- απέκτησαν επίσης, μέσω χρηματομεσιτικής εταιρείας, της DT Marks Defi, 22,5 δισεκ. δολάρια επιπλέον σε WLFI, που πλέον δεν έχουν αξία παρά 1,3 δισεκ. δολαρίων.

Τον Απρίλιο του 2025, η WLF άρχισε να διαθέτει εμπορικό το σταθερό κρυπτονόμισμά της, ψηφιακό πόρο σχεδιασμένο ώστε να διατηρεί σταθερή αξία, συνδεδεμένο με παραδοσιακό νόμισμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση με το δολάριο.

Η δήλωση για τα έσοδα του Ντόναλντ Τραμπ κάνει επίσης λόγο, πέρα από τη WLF, και για αμοιβές που έλαβε δυνάμει συμφωνίας για το κρυπτονόμισμα που φέρει το όνομά του, το $TRUMP, που άρχισε να διατίθεται εμπορικά μερικές ώρες πριν από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο του 2025.

Το ποσό έφτασε τα 635 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από την OGE.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ άρχισε να εφαρμόζει πολιτικές και πρωτοβουλίες που ευνόησαν τον κλάδο, από την εφαρμογή ομοσπονδιακών κανόνων για τα stablecoins έως την άρση ελέγχου του κλάδου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για το 2025, ο πρόεδρος ανέφερε επίσης πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από διακανονισμούς με διάφορες εταιρείες μέσων ενημέρωσης και 52 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από την εταιρεία του που αδειοδοτεί το όνομά του σε κατασκευαστές ακινήτων στο εξωτερικό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρώην επιχειρηματίας των ακινήτων, κατηγορείται συχνά για συγκρούσεις συμφερόντων, ιδίως επειδή επένδυσε στα ψηφιακά νομίσματα ενώ έλαβε, αφότου επέστρεψε στην εξουσία, διάφορα μέτρα απορρύθμισης του κλάδου, που απογείωσαν τις τιμές τους.

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει συλλήβδην τις αιτιάσεις δεοντολογικής φύσης.

«Ούτε ο πρόεδρος, ούτε η οικογένειά του βρέθηκαν ποτέ --ούτε θα βρεθούν ποτέ-- σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων», υποστήριξε η Άνα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, σε ανακοίνωσή της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετέτρεψε «με υπερηφάνεια τις ΗΠΑ στην παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων», συνέχισε τονίζοντας πως οι ενέργειες του ιδίου και των μελών της κυβέρνησης έχουν κίνητρο «το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

«Οι λεγόμενοι ‘δημοσιογράφοι’ που παριστάνουν ότι συμβαίνει το αντίθετο δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ανακυκλώνουν το απατηλό και φθαρμένο αφήγημα που επαναλαμβάνουν οι δημοκρατικοί και τα παραδοσιακά ΜΜΕ εδώ και μια δεκαετία», συνέχισε σε επιθετικό τόνο η κ. Κέλι.

Γκολφ και θέρετρα

Παρόλο που τα κρυπτονομίσματα είναι μακράν η μεγαλύτερη κινητήρια δύναμη εισοδήματος για τον Τραμπ, οι παραδοσιακές του επιχειρήσεις - ιδίως τα γήπεδα γκολφ και τα θέρετρα - συνέχισαν να αποφέρουν εκατομμύρια.

Ο Τραμπ ανέφερε αύξηση 15% στα έσοδα από τις εγκαταστάσεις γκολφ και τα θέρετρά του, σε λίγο πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια το 2025. Τα έσοδα στο κλαμπ του Mar-a-Lago στη Φλόριντα, εκτοξεύτηκαν στα 77 εκατομμύρια δολάρια από 50 εκατομμύρια δολάρια το 2024, ενώ τα έσοδα στο γκολφ κλαμπ του στο κοντινό West Palm Beach αυξήθηκαν κατά 27%. Τα έσοδα μειώθηκαν στο γήπεδο του Τραμπ στο Λος Άντζελες πέρυσι.

Βίβλοι και αυτοκόλλητα

Τα έσοδα που δήλωσε η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ επίσης συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα του συζύγου της. Συμπεριλαμβάνουν 10 εκατ. δολάρια που έλαβε για ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ίδια, που παρήχθη για λογαριασμό της Amazon, και πάνω από 500.000 δολάρια για βιβλίο της με τίτλο το μικρό της όνομα.

Πέρα από τα έσοδά του από τα ίδια τα κρυπτονομίσματα, ο κ. Τραμπ είχε έσοδα εκατομμυρίων χάρη σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών ενεργών στον τομέα, όπως η πλατφόρμα Coinbase.

Και επίσης από αγαθά με σφραγίδα Τραμπ, όπως ενδύματα και αυτοκόλλητα, ιδίως για προφυλακτήρες αυτοκινήτων -- και πάνω από 208.000 από τις πωλήσεις βίβλων σε συνεργασία με τον αοιδό της κάντρι Λι Γκρίνγουντ.

Την περιουσία του Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται καταπίστευμα διαχειριζόμενο από τον μεγαλύτερο γιο του Ντόναλντ τον νεότερο. Αλλά το νομικό πρόσωπο αυτό μπορεί να πάψει να υπάρχει ανά πάσα στιγμή, που σημαίνει ότι ο ογδοντάρης πρόεδρος μάλλον θα ξαναπάρει στα χέρια του τον έλεγχο όταν τερματιστεί η δεύτερη θητεία του το 2029.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είδε και αυτός τα έσοδά του να αυξάνονται θεαματικά αφότου έγινε δεύτερος τη τάξει της κυβέρνησης Τραμπ. Δήλωσε μεταξύ άλλων έσοδα μεταξύ 1 και 5 εκατομμυρίων από τα δικαιώματα για τις πωλήσεις των απομνημονευμάτων του, βιβλίου που κυκλοφόρησε το 2016 υπό τον τίτλο Hillbilly Elegy.