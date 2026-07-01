ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η ΑΜΚ των 659,3 εκατ. ευρώ

H ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 660 εκατ. ευρώ μέσω accelerated book building- δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σημειώνει η εισηγμένη σε ανακοίνωσή της.

H ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως των 660 εκατ. ευρώ μέσω accelerated book building- δηλαδή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα- αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σημειώνουν πηγές της εταιρείας.

Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε στα πρώτα 15 λεπτά της διαδικασίας, ενώ σε λιγότερο από δύο ώρες υπήρξε υπερκάλυψη κατά έξι φορές.

Η συμμετοχή σχεδόν αποκλειστικά ξένων θεσμικών επενδυτών αναδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προοπτικών του μοναδικού Ομίλου υποδομών που διαθέτει επενδυτική βαθμίδα από τους οίκους Moody’s και S&P, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του αναπτυξιακού πλάνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στον τομέα των κρίσιμων υποδομών, εντός και εκτός Ελλάδος.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου βελτιώνει περαιτέρω τους δείκτες μόχλευσης, θωρακίζοντας τον ισολογισμό έναντι μελλοντικών χρηματοδοτικών αναγκών. Η επιλογή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, έναντι εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων, αντικατοπτρίζει τη συνετή χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου και τη δέσμευσή του για τη διατήρηση ισχυρών πιστοληπτικών δεικτών.

Η αύξηση του free float που προκύπτει από την AMK ανοίγει τον δρόμο για ένταξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο δείκτη MSCI Developed Markets, εξέλιξη που θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα προσελκύσει νέα κεφάλαια από διεθνή χαρτοφυλάκια, καταλήγει η ανακοίνωση.