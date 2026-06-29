Νερό ΘΕΟΝΗ: Οι πάνω από 800 έλεγχοι πίσω από τη νέα πιστοποίηση - Από την πηγή στη βρεφική καταλληλότητα

Η νέα πιστοποίηση του νερού ΘΕΟΝΗ για βρεφικές τροφές βασίστηκε σε περισσότερους από 800 ανεξάρτητους ελέγχους.

Πίσω από ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού μπορεί να κρύβονται εκατοντάδες εργαστηριακοί έλεγχοι και χρόνια ανεξάρτητων αξιολογήσεων. Η ποιότητα ενός φυσικού μεταλλικού νερού δεν βασίζεται μόνο στην προέλευσή του ή στα φυσικά χαρακτηριστικά του, αλλά επιβεβαιώνεται διαρκώς μέσα από πιστοποιήσεις, ανεξάρτητους ελέγχους και διεθνείς αξιολογήσεις που τεκμηριώνουν την ασφάλεια και τη σταθερότητά του.

Η περίπτωση του φυσικού μεταλλικού νερού ΘΕΟΝΗ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας, καθώς πιστοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά ως κατάλληλο για την παρασκευή βρεφικών τροφών από τους αρμόδιους φορείς σε Γερμανία και Γαλλία, με τη διαδικασία να βασίζεται σε περισσότερους από 800 ελέγχους που πραγματοποίησε το SGS Institut Fresenius, ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς δοκιμών και πιστοποίησης διεθνώς.

Η νέα πιστοποίηση για βρεφικές τροφές

Η πιστοποίηση καταλληλότητας για την παρασκευή βρεφικών τροφών αποτελεί μία από τις υψηλότερες μορφές ποιοτικής αναγνώρισης για ένα φυσικό μεταλλικό νερό, καθώς πιστοποιεί ότι πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία (στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη σχετικό νομικό πλαίσιο). Με απλά λόγια, όταν ένα νερό κρίνεται κατάλληλο για την προετοιμασία βρεφικών τροφών, σημαίνει ότι ανταποκρίνεται σε εξαιρετικά αυστηρές απαιτήσεις καθαρότητας και σταθερότητας, οι οποίες αφορούν μία από τις πιο ευαίσθητες κατηγορίες καταναλωτών.

Οι πάνω από 800 παράμετροι του SGS Institut Fresenius

Καθοριστικό ρόλο στην ανανέωση της πιστοποίησης διαδραμάτισε το SGS Institut Fresenius, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποίησης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει ελέγχους στο φυσικό μεταλλικό νερό ΘΕΟΝΗ για περισσότερες από 800 διαφορετικές παραμέτρους, επιβεβαιώνοντας ότι πληροί τις αυστηρές απαιτήσεις φυσικής καθαρότητας.

Με αφορμή την ανανέωση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, στελέχη του SGS Institut Fresenius επισκέφθηκαν την Ελλάδα και τις εγκαταστάσεις της ΘΕΟΝΗ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Quality Meets Recognition», όπου παρουσιάστηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συνεχείς έλεγχοι που απαιτούνται για τη διατήρηση των συγκεκριμένων πιστοποιήσεων.

Η ποιότητα δεν σταματά στην πηγή

Ένα από τα βασικά μηνύματα της εταιρείας είναι η ποιότητα ενός φυσικού μεταλλικού νερού δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην προέλευσή του. Αντίθετα, απαιτεί συνεχή τεκμηρίωση μέσα από ανεξάρτητους ελέγχους, πιστοποιήσεις και διεθνείς αξιολογήσεις, που λειτουργούν ως εργαλεία αξιοπιστίας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης προς τον καταναλωτή.

Με άλλα λόγια, η φυσική προέλευση αποτελεί την αφετηρία, όχι όμως και τη μοναδική εγγύηση ποιότητας. Εκείνο που προσδίδει επιπλέον αξία σε ένα φυσικό μεταλλικό νερό είναι η δυνατότητα να αποδεικνύει σταθερά, μέσα από αντικειμενικές διαδικασίες, ότι διατηρεί τα χαρακτηριστικά του με την πάροδο του χρόνου.

Από την πηγή των Αγράφων έως την εμφιάλωση

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΘΕΟΝΗ αναβλύζει από τη φυσική πηγή Γκούρα, στην οροσειρά των Αγράφων, και εμφιαλώνεται απευθείας στην πηγή, χωρίς καμία επεξεργασία, διατηρώντας αναλλοίωτα τα φυσικά χαρακτηριστικά του.

Διαθέτει φυσικό αλκαλικό pH 8 και ξεχωρίζει για την καθαρότητα, την ισορροπημένη γεύση και τον απαλό χαρακτήρα του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ποιότητα και η καθαρότητα του νερού συνδέονται με το ιδιαίτερο γεωλογικό περιβάλλον και την προστατευμένη περιοχή υδροληψίας από την οποία προέρχεται.

Παράλληλα, η πολύ χαμηλή άντληση συμβάλλει στη μακροχρόνια διατήρηση των υδάτινων πόρων και στη διαφύλαξη των φυσικών ιδιοτήτων του νερού, στοιχείο που εντάσσεται στη συνολικότερη φιλοσοφία προστασίας της φυσικής πηγής.

Οι διεθνείς οργανισμοί και η διαδικασία αξιολόγησης

Η νέα πιστοποίηση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Quality Meets Recognition», η οποία ήταν αφιερωμένη στην ποιότητα, τις πιστοποιήσεις και τη διεθνή αναγνώριση του φυσικού μεταλλικού νερού ΘΕΟΝΗ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών πιστοποίησης και διεθνών βραβείων, οι οποίοι παρουσίασαν τη διαδικασία αξιολόγησης, τα κριτήρια επιλογής και τη σημασία που έχουν οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις για προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Η παρουσία τους ανέδειξε ότι οι διεθνείς διακρίσεις δεν αποτελούν απλώς μία αναγνώριση, αλλά είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων διαδικασιών αξιολόγησης και αυστηρών προδιαγραφών που εφαρμόζονται με συνέπεια.

Πιστοποιήσεις και βραβεία: Δύο διαφορετικές μορφές αναγνώρισης

Το ΘΕΟΝΗ έχει αναδειχθεί ως το πιο βραβευμένο ελληνικό νερό στον κόσμο, με περισσότερα από 100 διεθνή βραβεία ποιότητας και γεύσης.

Ωστόσο, όπως αναδείχθηκε και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι διακρίσεις αυτές έχουν διαφορετικό χαρακτήρα από τις πιστοποιήσεις. Τα διεθνή βραβεία αναγνωρίζουν την ποιότητα και τα γευστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ενώ οι πιστοποιήσεις επιβεβαιώνουν, μέσα από ανεξάρτητους ελέγχους και αντικειμενικές διαδικασίες, ότι το νερό συμμορφώνεται με συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.