Metlen: Πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών 600 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα, 23 Ιουνίου 2026 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031. Τι τονίζει η εισηγμένη.

Την έναρξη νέου προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών συνολικής αξίας έως 600 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Metlen. Το πρόγραμμα αρχίζει σήμερα, 23 Ιουνίου 2026 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τον Ιούνιο του 2031, υπό την προϋπόθεση της ανανέωσης των σχετικών εγκρίσεων από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Η υλοποίησή του θα γίνει σταδιακά μέσω επιμέρους φάσεων.

H εισηγμένη έχει συνάψει ανεξάρτητες συμφωνίες με Citigroup και Piraeus Securities, οι οποίες θα πραγματοποιούν αγορές μετοχών στο London Stock Exchange και στο Euronext Athens αντίστοιχα, ενώ, όπως υπογραμμίζεται το διοικητικό συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα αναστολής, τροποποίησης ή ακύρωσης του προγράμματος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Μαΐου 2026, η εταιρεία μπορεί να αποκτήσει έως 14.302.298 ίδιες μετοχές πριν από τη λήξη της τρέχουσας έγκρισης. Οι επαναγορές θα πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τη διοίκηση και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΕΕ. Οι μετοχές που θα αποκτώνται θα διατηρούνται ως ίδιες μετοχές (treasury shares) ή θα χρησιμοποιούνται για προγράμματα διάθεσης μετοχών προς εργαζομένους και στελέχη.

«Η Μetlen θα ενημερώνει την αγορά για κάθε συναλλαγή το αργότερο έως το τέλος της έβδομης χρηματιστηριακής ημέρας από την εκτέλεσή της, ενώ με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δημοσιευθεί σχετική ανακοίνωση. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι κατά την έναρξη του προγράμματος δεν κατέχει προνομιακή πληροφορία και δεν βρίσκεται σε περίοδο απαγόρευσης συναλλαγών (closed period)» καταλήγει.