Η Postbank γιόρτασε τα 35 χρόνια παρουσίας της στη Βουλγαρία με ένα γεγονός-ορόσημο

Η Postbank γιόρτασε τα 35 χρόνια παρουσίας της με ένα γεγονός-ορόσημο, μοναδικό για τα δεδομένα της Βουλγαρίας.

Με έναν εντυπωσιακό αγώνα μεταξύ δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου τένις, μια ξεχωριστή εκδήλωση για συνεργάτες, πελάτες και φίλους της Τράπεζας, καθώς και μια μεγάλη γιορτή για τους εργαζομένους στο Sofia Tech Park, η Postbank γιόρτασε τα 35 χρόνια παρουσίας της με ένα γεγονός-ορόσημο, μοναδικό για τα δεδομένα της Βουλγαρίας.

Κατά τη διάρκεια μιας αξέχαστης βραδιάς, χιλιάδες προσκεκλημένοι συμμετείχαν σε μια εμπειρία που ένωσε την ελίτ του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας γύρω από μια εμπνευσμένη ιδέα: ότι πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία βρίσκονται το ταλέντο, η επιμονή και οι άνθρωποι που μας εμπνέουν να φτάνουμε ακόμη ψηλότερα.

Το «Inspired by You» δεν αποτελεί απλώς ένα μήνυμα. Είναι η φυσική συνέχεια της 35χρονης πορείας της Postbank, η οποία έχει οικοδομηθεί πάνω στην εμπιστοσύνη των πελατών της, τις ισχυρές συνεργασίες, την αφοσίωση των εργαζομένων και την έμπνευση που προσφέρουν καθημερινά οι άνθρωποι ο ένας στον άλλον.

35 χρόνια ηγετικής παρουσίας, εμπιστοσύνης και επιτυχίας

Η βραδιά ξεκίνησε με μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην 35η επέτειο της Postbank στη Βουλγαρία, ενός από τους πλέον αναγνωρίσιμους και αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της χώρας.

Υπό την αιγίδα της Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Iliana Iotova, η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της κυβέρνησης, της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, του διπλωματικού σώματος, της αθλητικής κοινότητας και εξέχουσες προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

Μεταξύ των επίσημων προσκεκλημένων ήταν η Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Iliana Iotova, η Πρόεδρος της 52ης Εθνοσυνέλευσης Mihaela Dotsova, η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία Yordanka Chobanova, η Petia Dimitrova, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Postbank, ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι της Eurobank κ.κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Ιάκωβος Γιαννακλής και Σταύρος Ιωάννου,, μέλη του Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι του Υπουργικού Συμβουλίου, διπλωμάτες και διακεκριμένα στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και κλιμάκιο ανώτερων στελεχών του Ομίλου Eurobank.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Grigor και τον Στέφανο γι’ αυτό το μοναδικό θέαμα υψηλού επιπέδου, το οποίο χάρισαν τόσο στους θεατές που βρέθηκαν στο γήπεδο όσο και σε όσους παρακολούθησαν τον αγώνα από το σπίτι τους. Εμπνευσμένοι από τη μαγεία τους, εμείς στην Postbank γιορτάζουμε σήμερα 35 χρόνια επιτευγμάτων. Δεν θα βρισκόμασταν εδώ χωρίς τη διαρκή στήριξη των μετόχων μας και του Ομίλου Eurobank, χωρίς τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, στους οποίους εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους εργαζομένους μας – τους ανθρώπους που χτίζουν καθημερινά την επιτυχία μας με επαγγελματισμό, αφοσίωση και πάθος», δήλωσε η Petia Dimitrova, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Postbank.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος Ιωάννου, συνεχάρη επίσης την Postbank, δηλώνοντας: «Ο αγώνας ανάμεσα σε δύο σπουδαίους αθλητές ανέδειξε με τον πιο καθαρό τρόπο τι χρειάζεται για να φτάσει κανείς στην κορυφή και να διατηρηθεί σε αυτήν: προσήλωση, πειθαρχία και διαρκής προσπάθεια. Η ίδια νοοτροπία έχει καθορίσει και τη δική μας πορεία στη Βουλγαρία τα τελευταία 35 χρόνια. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, ο Όμιλος Eurobank επενδύει σταθερά στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας, στηρίζοντας τη σταθερότητα, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η Postbank είναι στρατηγικός πυλώνας του Ομίλου, με ουσιαστική και διαχρονική συμβολή. Αποτελεί μέρος μιας σημαντικής αγοράς, στην οποία συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια και εμπιστοσύνη, γιατί πιστεύουμε στις προοπτικές και στους ανθρώπους της. Είμαστε υπερήφανοι που βλέπουμε την Postbank να εξελίσσεται, υιοθετώντας μια σύγχρονη ταυτότητα που εκφράζει αυτό που είμαστε σήμερα: πιο προσιτοί, πιο φιλικοί και πιο κοντά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Πάνω απ’ όλα, όμως, αυτό το ορόσημο ανήκει στους ανθρώπους της Postbank, των οποίων η αφοσίωση, ο επαγγελματισμός και το πάθος κάνουν αυτή την επιτυχία πραγματικότητα κάθε ημέρα».

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Postbank αποτελεί σύμβολο εμπιστοσύνης, σταθερότητας και προόδου. Ως πρωτοπόρος στην καινοτομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Τράπεζα θέτει διαρκώς νέα πρότυπα για τη σύγχρονη τραπεζική και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ισχύς του brand της βασίζεται πάντοτε στην εμπιστοσύνη των πελατών, στον επαγγελματισμό των ανθρώπων της και στην ικανότητά της να βρίσκεται κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας. Σήμερα, η Postbank εισέρχεται σε ένα νέο στάδιο ανάπτυξης με μια σύγχρονη εταιρική ταυτότητα που αντανακλά τη φιλοδοξία της να γίνει ακόμη πιο προσιτή, πιο εύχρηστη και πιο συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των πελατών της.

Περισσότερα από ταλέντο και νίκες

Πριν βγουν στο γήπεδο, οι δύο πρωταθλητές συναντήθηκαν με εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και μίλησαν για τη λιγότερο γνωστή πλευρά της επιτυχίας: τους ανθρώπους που τους ενέπνευσαν, τις δύσκολες στιγμές που τους διαμόρφωσαν και τα μαθήματα που συνεχίζουν να τους συνοδεύουν.

Συμπληρώνοντας το συμβολικό μήνυμα «Inspired by…» πάνω σε μπάλες του τένις, ο Grigor Dimitrov και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέδειξαν ότι πίσω από κάθε τίτλο κρύβονται πολύ περισσότερα από το ταλέντο και τις νίκες.

Λίγες ώρες αργότερα, η κατάμεστη Arena 8888 Sofia μετατράπηκε στη σκηνή ενός κορυφαίου θεάματος τένις, διεθνών προδιαγραφών. Μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ο Dimitrov και ο Τσιτσιπάς προσέφεραν έναν εντυπωσιακό αγώνα γεμάτο ποιότητα, αθλητικό πνεύμα και συναρπαστικές εναλλαγές, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού.

Οι άνθρωποι πίσω από την επιτυχία

Την ώρα που το χειροκρότημα πλημμύριζε την Arena 8888 Sofia, εκατοντάδες εργαζόμενοι της Postbank βίωναν τη συγκίνηση της βραδιάς σε μια ειδικά σχεδιασμένη εκδήλωση στο Sofia Tech Park, αφιερωμένη στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την επιτυχία του οργανισμού εδώ και 35 χρόνια.

Παρακολούθησαν ζωντανά τον αγώνα τένις μέσα σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη μουσική, ενέργεια και έντονα συναισθήματα, με εμφανίσεις ορισμένων από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της Βουλγαρίας, μεταξύ των οποίων και ο θρυλικός τραγουδιστής Vasil Naydenov.

Η εκδήλωση ανέδειξε τους ανθρώπους της Postbank – τους επαγγελματίες των οποίων η αφοσίωση, η τεχνογνωσία και η έμπνευση χτίζουν καθημερινά την επιτυχία της τράπεζας και μετατρέπουν την εμπιστοσύνη των πελατών σε βιώσιμα αποτελέσματα.

Έτσι, σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες αλλά με ένα κοινό μήνυμα, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στον εορτασμό των 35 χρόνων της Postbank. Ο συνδυασμός ενός αγώνα παγκόσμιας κλάσης, της ισχυρής διεθνούς και θεσμικής παρουσίας, της ειδικής εκδήλωσης για συνεργάτες και πελάτες, της γιορτής για τους εργαζομένους και της στήριξης νέων ταλέντων μέσω του Ιδρύματος Grigor Dimitrov μετέτρεψε το Postbank Tennis Gala σε μια διοργάνωση χωρίς προηγούμενο.

Περισσότερα από τον αθλητισμό

Το Postbank Tennis Gala καθιερώθηκε ως μία από τις πλέον υψηλού κύρους, εντυπωσιακές και μεγάλης κλίμακας διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια.

Το παγκόσμιο τένις, η επιχειρηματική κοινότητα, κορυφαίοι θεσμικοί φορείς, διεθνείς προσκεκλημένοι και χιλιάδες θεατές συναντήθηκαν σε μια ξεχωριστή βραδιά που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και μετέτρεψε την έμπνευση, την επιτυχία και την ηγετική παρουσία σε μια κοινή εμπειρία