Νέα διψήφια προσυνεδριακά κέρδη για SpaceX - Προς τα 2,75 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση

Ιδρυμένη το 2002, η SpaceX έχει κυριαρχήσει στους δορυφόρους μέσω της Starlink και των πυραύλων ενώ το ντεμπούτο της στη Wall Street ήταν θριαμβευτικό.

Nέο προσυνεδριακό ράλι 10,35% σημειώνει την Τρίτη η μετοχή της SpaceX μετά το χθεσινό άλμα 19,6%, καθώς η εταιρεία κατασκευής πυραύλων του Έλον Μασκ συνεχίζει την διαστημική άνοδό της μετά από την ιστορική IPO της Παρασκευής.

Η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης στον Nasdaq με τον τίτλο SPCX φλερτάρει με τα 2,75 τρισ. δολάρια, ενώ ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο εκτίμησε ότι η εταιρεία «ίσως είναι σε θέση να φτάσει περίπου το 1 τρισ. δολάρια σε έσοδα το 2030».

Ιδρυμένη το 2002, η SpaceX έχει κυριαρχήσει στους δορυφόρους μέσω της Starlink και των πυραύλων ενώ το ντεμπούτο της στη Wall Street ήταν θριαμβευτικό, με κέρδη στην εβδομάδα, ενώ ο Dow Jones χτύπησε νέο ρεκόρ τη Δευτέρα.

Ο Στιβ Γουέστλι, ιδρυτής και CEO του The Westly Group και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Tesla, υπογράμμισε πως η επιχείρηση θα πρέπει να επιτύχει γρήγορα αποτελέσματα για να ικανοποιήσει τους αισιόδοξους υποστηρικτές.

«Πιστεύω ότι οι επενδυτές της SpaceX θα γίνουν αρκετά γκρινιάρηδες μετά από τρία ή τέσσερα τρίμηνα, αν δεν πετύχει ορισμένες από τις προβλέψεις ανάπτυξης» επεσήμανε μιλώντας στο CNBC. Οι «ταύροι» της αγοράς αναμένουν ένα μακροπρόθεσμο χρονικό πλαίσιο για τις αποδόσεις της μετοχής.

«Αν το δεις ψύχραιμα, μιλάμε για την 4η βιομηχανική επανάσταση. Οι επενδυτές επικεντρώνονται στο πού οδεύουν τα πάντα, είτε πρόκειται για πλοία, είτε για το διάστημα, είτε για υποδομές, είτε για βιομηχανικά προϊόντα», σχολίασε ο Νταν Ιβς, παγκόσμιος επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας στην Wedbush Securities, στο CNBC την Τρίτη.