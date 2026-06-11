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Ryanair: Έλεγχος για τη χρέωση που πληρώνουν οι γονείς για να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους

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Ryanair: Έλεγχος για τη χρέωση που πληρώνουν οι γονείς για να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους
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Αντιμέτωπη με έρευνα για την προστασία των καταναλωτών βρίσκεται η Ryanair σχετικά με τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι γονείς προκειμένου να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους.

Αντιμέτωπη με έρευνα για την προστασία των καταναλωτών βρίσκεται η Ryanair σχετικά με τα τέλη που καλούνται να πληρώσουν οι γονείς προκειμένου να καθίσουν δίπλα στα παιδιά τους.

Η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι εξετάζει κατά πόσο η χρέωση των 8 λιρών ανά πτήση είναι αθέμιτη βάσει της νομοθεσίας περί συμβάσεων. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αεροπορικής εταιρείας, οι γονείς πρέπει να κάθονται δίπλα σε παιδιά ηλικίας από 2 έως 11 ετών, κάτι που συνεπάγεται επιπλέον χρέωση.

Η CMA ανέφερε ότι η έρευνά της δείχνει πως η Ryanair είναι η μόνη μεγάλη αεροπορική εταιρεία που πραγματοποιεί πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και επιβάλλει αυτή τη συγκεκριμένη χρέωση.

«Η έρευνά μας θα εξετάσει την πολιτική της Ryanair σχετικά με τις κρατήσεις οικογενειακών θέσεων και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το κόστος στους καταναλωτές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών», δήλωσε η Hayley Fletcher, ανώτερη διευθύντρια προστασίας καταναλωτών της CMA.

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