Σημαντικές διακρίσεις για την εταιρεία «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη

Ανάμεσα στα Top 100 Brands 2025 και διάκριση στα Greek Exports Awards 2026.

Η εταιρεία «το Μάννα» Τσατσαρωνάκη συνεχίζει να καταγράφει δυναμική πορεία, λαμβάνοντας σημαντικές διακρίσεις που επιβεβαιώνουν τη δύναμη και τη διαχρονική αξία του brand, καθώς και τη συμβολή της στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.



Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναδείχθηκε ανάμεσα στα Top 100 Brands 2025, μία διάκριση που αντανακλά τη διαχρονική εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη σταθερή παρουσία των προϊόντων της στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, διακρίθηκε στην κατηγορία Top Export Company Brand των Greek Exports Awards 2026, ενός θεσμού που αναγνωρίζει επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην προβολή των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.



Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν επιστέγασμα μιας μακρόχρονης πορείας ανάπτυξης, συνέπειας και αφοσίωσης στις αξίες που χαρακτηρίζουν την εταιρεία από την ίδρυσή της.



Με ιστορία που ξεκινά το 1948 στην Κρήτη, η εταιρεία “το Μάννα’’ Τσατσαρωνάκη παραμένει πιστή στις αξίες που τη διαμόρφωσαν: ποιότητα, αυθεντικότητα, καινοτομία και σεβασμό προς τον καταναλωτή. Μέσα από διαρκείς επενδύσεις στην ποιότητα και την καινοτομία, συνεχίζει να εξελίσσεται, διατηρώντας παράλληλα τον παραδοσιακό της χαρακτήρα.



Η Ελένη Τσατσαρωνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές μας τιμούν ιδιαίτερα. Ανήκουν στους ανθρώπους μας, αλλά και σε όλους όσοι μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια. Συνεχίζουμε με την ίδια φροντίδα και προσήλωση στην ποιότητα, όπως κάνουμε από την πρώτη μέρα».



Σήμερα, τα προϊόντα της εταιρείας βρίσκονται σε αγορές σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας την αυθεντικότητα της κρητικής διατροφικής παράδοσης και ανταποκρινόμενα στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.