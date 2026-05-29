Τζαννετάκης (Motor Oil): Η κρίση αλλάζει άρδην το μοντέλο εφοδιασμού των διυλιστηρίων

Με ισχυρή βελτίωση στα βασικά οικονομικά «μεγέθη» από χρόνο σε χρόνο, η Motor Oil κατόρθωσε να αντισταθμίσει επιτυχώς το ρίσκο της αναταραχής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου, διαφοροποιώντας τις ροές εφοδιασμού με την παραγωγή των διυλιστηρίων να κορυφώνεται σε νέα επίπεδα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Με ορατό πλέον το ενδεχόμενο να υπάρξουν μόνιμες συνέπειες στις στρατηγικές προμήθειας των διυλιστηρίων συνοδεύονται οι βασικές εκτιμήσεις για την πορεία του ενεργειακού «γίγνεσθαι» με την Διοίκηση της Motor Oil να προεξοφλεί «δυσκολίες» ακόμη και στο βέλτιστο σενάριο της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης, κατά την χθεσινή παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου σε αναλυτές, η αποκατάσταση των επιπτώσεων που επήλθαν σε συνέχεια της πολεμικής σύρραξης στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο, απαιτεί χρόνο, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένη η επιστροφή στην προτεραία κατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρόκειται για μια «σταδιακή διαδικασία» που πλέον θα «εγγράφεται» ολοένα και περισσότερο στην στρατηγική των ενεργειακών ομίλων με την Motor Oil να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Όμιλος, όπως αναφέρθηκε, προχώρησε και πέτυχε έγκαιρα την αναπροσαρμογή του μοντέλου τροφοδοσίας φτάνοντας σήμερα και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να υποκαταστήσει με επιτυχία το 75% του αργού πετρελαίου που επεξεργαζόταν και προερχόταν από το Ιράκ.

Μετά το ξέσπασμα της κρίσης, οι ροές μέσω Ορμούζ πρακτικά μηδενίστηκαν και η εταιρεία χρειάστηκε να κινηθεί άμεσα για να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε λίγες εβδομάδες δοκιμάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οκτώ έως δέκα διαφορετικοί τύπου αργού, μεταξύ των οποίων φορτία από τις ΗΠΑ, τη Βόρεια Θάλασσα, την Αίγυπτο αλλά και νέοι τύποι λιβυκού αργού.

Αν και τα παραπάνω συντελέστηκαν σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, ο κ. Τζαννετάκης δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι ενδεχόμενα να λάβουν μόνιμο χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας την σημασία της διαφοροποίησης στην τροφοδοσία για την ομαλή λειτουργία του διυλιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, η γεωπολιτική αναταραχή λειτούργησε τελικά υπέρ των περιθωρίων διύλισης με τον Όμιλο να επιτυγχάνει υψηλότερη παραγωγή από χρόνο σε χρόνο.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25% στα 3,4 δισ. ευρώ, τα EBITDA υπερδιπλασιάστηκαν στα 546 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 332 εκατ. ευρώ από 85 εκατ. ευρώ πέρυσι. Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 317 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κάτω από τα 1,3 δισ. ευρώ. Από εκεί και πέρα, ο κ. Τζαννετάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ως προς την εξέλιξη της ζήτησης, ξεχωρίζοντας τόσο την ώθηση λόγω τουριστικής περιόδου, όσο και σε συνέχεια των ανελαστικών αναγκών με τους καταναλωτές να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για τις μετακινήσεις τους.

Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται «καταστροφή της ζήτησης» παρά μείωση στα premium προϊόντα με τους καταναλωτές να στρέφονται στις φθηνότερες κατηγορίες καυσίμων.

Στον τομέα ηλεκτρισμού και ΑΠΕ, το EBITDA του τομέα electrification αυξήθηκε στα 46 εκατ. ευρώ από 27 εκατ. ευρώ πέρυσι, με τη MORE να επωφελείται από καλύτερες ανεμολογικές συνθήκες και τη NRG να επιστρέφει σε θετική κερδοφορία.

Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου αυξήθηκε στα 941 MW μετά την προσθήκη νέων έργων αποθήκευσης και αιολικών πάρκων. Σε σχέση με πιθανή νέα έκδοση ομολόγου, η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται οι επιλογές αναχρηματοδότησης του ευρωομολόγου που λήγει τον Ιούλιο, χωρίς να έχει ακόμη ληφθεί τελική απόφαση. Για το joint venture Ήρων – NRG επαναλήφθηκε ότι ο στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της συναλλαγής έως το τέλος του έτους.